Za nju prethodna godina nije bila nimalo lako!

Pevačica Indira Indi Aradinović u velikom, novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otvorila je dušu o teškom periodu kroz koji je prošla već u prvim mesecima 2023. godine, a kako nam je otkrila, uzdignute glave ulazi u 2024. spremna za nobe pobede.

Gde dočekuješ 2024. godinu? Sa kim provodiš najluđu noć?

- Provodim je radno u Sjenici sa svojim nadražim prijateljima i jako sam srećna što ću biti sa njima.

Da li i ti kao mnogi praviš spisak novogodišnjih želja i šta se ove godine nalazi na vrhu tvoje liste?

- Spisak novogodišnjih želja ne pravim, jedino što želim sebi i drugima je zdravlje, mir i stabilnost, a sve drugo ćemo napraviti valjda.

Sa kojim novim životnom odlukama i ciljevima ulaziš u 2024.?

- U 2024. godinu ulazim sa višim ciljevima nego u prethodnoj. Idemo nivo više, nivo jače. Osećam se i jače i bolje, samo da imam snagu i zdravlje za ono što bih volela i želela da ostvarim.

Koje su to najbitnije lekcije koje si naučila u 2023. godini?

- Najbitnije lekcije su iza mene u prethodne tri godine, imala sam jedno dobro iskušenje i naučila sam da ne treba da žurim nigde, da treba da slušam svoju intuiciju i da verujem najviše sebi.

Da li si se pokajala zbog neke odluke ili poteza u 2023.?

- Nisam se pokajala ni zbog kakve odluke, sve je onako kako treba da bude i neka tako i ostane.

Ova godina je emotivno bila teška za tebe. Zvanično si se razvela, a da li bi bila spremna na to da u 2024. ponovo uploviš u brak, ukoliko se pojavi čovek tvog života?

- Najmanje mi je teško pao razvod kao razvod, najteže mi je pao način na koji smo se razveli. Nije problem razvod, već njegov nečovečanski nastup, kako se sve to odigralo među nama...

Koliko te je promenilo loše iskustvo kroz koje si prošla? Da li postala drugačija i obazrivija prema jačem polu?

- Loša iskustva me nisu promenila i napravila lošom osobom, već boljom. Nisam postala obazrivija, već sam za na drugi način otvorenija prema ljudima. Vrlo sam intuitivna i u ranijem odnosu sam pogrešila što to nisam slušala, ali to ne znači da ne postoje pravi judi za mene.

Koliko su ti majka i sestra pomogle da prevaziđeš teške momente i kako to izgleda kada se vas tri međusobno tešite i bodrite?

- Moja porodica je uz mene i u najgorim i u najboljim trencuima u mom životu i tako će ostati. To je za mene sve emotivno i jako sam srećna što je to tako.

Da li trenutno u tvom životu postoji osoba koja ti ulepšava dan ili si samoj sebi dovoljna pred sam početak 2024.?

- Upoznala sam jednu osobu i jako sam srećna što sam je upoznala i što provodimo dosta vreme zajedno. Činimo jedno drugo srećnim i mislim da je s razlogom poslata u moj život, srećna sam što s tom osobom ulazim u 2024. godinu, jer sam to zaslužila.

Šta bi poklonila Editi za Novu Godinu da je onako baš ostaviš bez teksta?

- Da je ostavim onako baš bez teksta ne bi bilo to to da kažem sada... Možda već radim na tome, tako da neka se malo sačeka.

Ko će ti posebno nedostajati 31. decembra u ponoć, kada se poklope kazaljke, a na čemu si s druge strane posebno zahvalna?

- Fizički moji najbliži koje bih volela da zagrlim, moja majka, otac, sestra... Zahvalna sam na tome što su mi živi i zdravi svi oni koje volim.

Šta možemo očekivati od tebe u 2024. kada je tvoja karijera u pitanju? Kakve planove imaš?

- Koliko budem vredna, toliko ću i dobiti, a onda i moja publika. Neka bude koliko rada, toliko uspeha. Da ne obećavam puno.

Autor: M.K.