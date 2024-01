Otvorila dušu!

Tea Tairović je tokom 2023. imala mnogo sreće i uspeha. Osim albuma "Balerina", koji joj je, kako je rekla, promenio život, pevačica je imala i prve solističke koncerte u najvećim halama u regionu.

Po čemu ćeš pamtiti 2023?

- Pomenuću album "Balerina" pa solističke koncerte. Prvo u Beogradu, zatim u Sarajevu, pa u Skoplju. Naučila sam i mnoge stvari za koje sam mislila da ih znam. Životne okolnosti su me iznenadile, tako da ću 2023. zapamtiti po dobrim životnim lekcijama, po tome koliko mogu da se vole publika i muzika, koliko je važno imati dobre i iskrene ljude pored sebe koji su mi se našli onda kada sam mislila da niko neće.

Ima li nečega zbog čega ti je ostala gorka pilula?

- Čak ni o jako lošim životnim okolnostima ne razmišljam da nije trebalo da mi se dese. Sve je moralo da se desi. Nekad se i radujem lošim stvarima jer nakon lošeg uvek mora da se desi ekspanzija dobrih stvari. Ja se vodim onim čaša žuči, čaša meda.

Da li ti se možda desila ljubav?

- Nije. Ljubavi nije bilo poslednje četri godine. Nemam šta novo da ispričam. Jako sam zatvorena, ozbiljno sam izranjavana i ne smem da se upuštam u nešto novo. Malo sam kukavica na tom polju. Ali imam dobar osećaj za ovu godinu, otvorena sam za ljubav.

Kako su izgledale tvoje novogodišnje noći dok nisi postala poznata?

- Iskreno, jednu ili možda dve Nove godine sam provela s prijateljima, ako u to računam i Novu godinu u vrtiću. Kada sam slavila s društvom u tinejdžerskim danima, majka mi je pronašla poruke u kojima sam pisala da ću piti crno vino. Sećam se, došla je i rekla mi: "Nemoj slučajno da ti je palo na pamet da popiješ ma i jednu čašu", tako da je ta proslava prošla bez alkohola. Uglavnom sam slavila kod kuće s roditeljima i to mi je bilo najlepše. Relativno sam vrlo mlada počela da radim.

Da li se sećaš svojih novogodišnjih želja kada si bila mala?

- Uglavnom su to bili slatkiši, kućica za "barbike", nakon toga sam samo želela zdravlje, a sada uopšte ništa ne želim sebi, samo da su ljudi oko mene zdravi i srećni.Za 2024. si najavila novi album, koji će biti drugačiji.

Da li se možda plašiš kako će publika prihvatiti tu promenu?

- Ozbiljnije pesme su zaživele nakon koncerata. To rade eksperimenti na albumu. Strah blokira da pesma dođe do ljudi, ne smemo da se plašimo ničega. Tako da se ne plašim, šta god da bude s novim albumom, ne plašim se. S druge strane, nisam doktor, nikom život ne zavisi od mene, tako da lagano, ako ne bude prošlo odmah, proći će kasnije. A ako se i to ne desi, ima godina.

Da li pesme koje pišeš radiš po motivima iz svog života?

- Ima dosta autobiografskih momenata. Kada pišete pesme s mnogo emocija, ne možete iz nečije priče da osetite tu emociju i bol, već samo ako ste to doživeli. Eto, pesma "Budalo" je autobiografska. Kad se samo setim koliko sam mu puta stajala na vratima i ne smem da pokucam jer nisam znala kako ću da preživim ako je unutra s nekom drugom. Ne šalim se, stajala sam ispred vrata i razmišljala šta ako je s nekom unutra. I nikad nisam smogla snage da pokucam. Ali eto, "Crno odelo" nije po motivima iz mog života, kao ni "Kučke i demoni", onaj deo iz pesme "A nju lože tvoji milioni" to se nije desilo, jer nijedan nije imao milione. "Budalo" i "Malo mi je" su moja priča.

Ranije si bila nekako hladna, a sad sa osmehom daješ komentare koji budu viralni na društvenim mrežama.

- Ljudi me doživljavaju kao hladnu osobu, pa im zbog toga i moji tekstovi nekad nisu jasni. Kao odakle ova emocija kod nje, ali ja jesam emotivna osoba i zbog toga mi je dugo trebalo vremena za sve ovo. Imala sam strah i od kamera i od novinara, bojala sam se, ali sam se navikla.

Karijera ti je ove godine bila na zavidnom nivou, da li si možda poput nekih kolega kupila stan?

- Nikada nisam bila u lošoj finansijskoj situaciji. Ne volim da otkrivam svoje imovinsko stanje, to zna moja najuža familija. Što se tiče ostalih stvari, da li sam kupila skupu torbu, skupe cipele, nisam fanatik. I ako kupim nešto što želim, a da je skupo, neću ići i svima o tome pričati. Volim lepe stvari, ali volim da ja znam da imam to, nisam kompleksaš. Postoji rečenica koju je rekla jedna naša velika zvezda da osoba pravi brend. Ako ja nosim nešto, to je brend. Ne želim da se dičim brendom, nego da se brend diči mnome.

Autor: Pink.rs