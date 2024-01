OGLASIO SE VLASNIK LOKALA U KOM JE PRETUČEN MC STOJAN! Gazdin sin dao izjavu, pa otkrio ŠTA SE ZAPRAVO DESILO!

Neočekivan obrt!

Nakon informacije koju su uoči Nove godine objavili mediji da je reper MC Stojan povređen u jednom lokalu u Sopotu, oglasio se vlasnik koji tvrdi da se te noći u njegovoj kafani ništa sporno nije dogodilo i da je lokal zatvoren kada se završilo radno vreme i to bez ikakvog incidenta prouzrokovanog bilo kime pored pomenutog muzičara.

Vlasnik lokala u kojem se Stojan napio pa pao u gajbe niz stepenice i povredio se, tvrdi da nikakvog nasilja i tuče nije bilo. Vlasnik lokala takve insinuacije demantuje, s obzirom na to da je Stojan policiji tvrdio kako ga je neko napao i tukao.

- To je moj lokal, sin je ostao to veče tu. Svi su bili pijani, sedeli su tu i svi su bili pijani. Nisam ni obraćao pažnju, nisam ni znao da je on tu. Moj sin je bio tamo, rekao im je da idu jer je prošla ponoć. Niko nikog nije udario tu, verujete mi. Svako veče je tu problem sa gostima kad treba da se izađe, ja radim do ponoći, a oni bi bili do jutra, ne mislim na Stojana nego na goste. Oni su izašli iz kafane u ponoć, a on je kažu otišao u Dom zdravlja u 4 sata, ili pola pet izjutra..... Pojma nemam ni šta je rekao taj MC Stojan, ja ga ne poznajem, ne slušam tu muziku - ističe ovaj čovek.

Kako kaže, Stojan je kasnije nazvao njegovog sina da mu se izvinjava, a policija je obavila svoj deo posla.

- Nije on agresivan, taj MC Stojan. Kažu da je bio još par puta, ali ja nikada nisam bio u lokalu kad je bio tu. Video sam kad je ušao tu, da je častio pićem sve. On su čuo sa mojim sinom i rekao da će doći da se izvini. Policija je od sina uzela samo izjavu, od mene nisu jer i nisam bio tamo - zaključio je vlasnik lokala u Sopotu.

Autor: pink.rs