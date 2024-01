To mu je najbitnije!

Voditelj Televizije Pink i najgledanijeg rijaliti formata "Elita", Darko Tanasijević za naš portal je sumirao proteklu godinu, te je otkrio po čemu će je pamtiti, a onda i priznao da se pred kraj godine zaljubio.

Po čemu pamtiš 2023 godinu? Šta je ono što ti je ostavilo najjači utisak u prethodnoj godini, a šta je ono što bi zaboravio?

- Mislim da ćemo svi, generalno, 2023. godinu pamtiti po nekim stravičnim, užasnim dešavanjima u Srbiji protekle godine. Ipak, kada govorim o ličnom planu, meni je 2023. bila uzbudljiva, dinamična, pomalo i stresna... Ali ono što mi je ulepšalo godinu jeste to što je moja porodica postala bogatija za još jednog člana - Vuka, mog bratanca, tako da smo u 2024. ušli ojačani.

Da možeš da se vratiš na početak 2023. godine šta je ono što bi sigurno promenio?

- Manje-više, sve je bilo kako treba, tako da ništa specijalnio ne bih menjao. I greške koje sam pravio, neka loša iskustva koja sam imao - trebalo je da mi se sve to desi, da bih izvukao neke pouke i naučio nešto novo. Sve se dešava s razlogom.

Voditelj si jednog od najvećih projekata Televizije Pink "Elita", da li bi se ti nekada upustio da budeš takmičar jednog takvog projekta?

- Iskreno, rado bih prihvatio poziv, ali ukoliko bi moje učešće bilo vremenski ograničeno na mesec, maksimalno dva. Voleo bih i to da probam, da posle godina voditeljske uloge iskusim i ulogu učesnika, međutim, to bi bio mač sa dve oštrice. Ljudi me generalno vole jer sam u njihovim očima mio, drag, fin, kulturan, odmeren, a bojim se da bih mojim učešćem srušio sneška i pokazao neku skroz drugu stranu, za koju ni ne znam da postoji.. Tako da, ipak ostajem na mestu na kom i treba da budem.

Stigla je 2024. šta je ono što bi sebi poželeo u Novog godni?

- Sebi želim da konačno sebe stavim na prvo mesto, pa tek onda sve ostale, jer je do sada uvek bilo drugačije i znao sam da sopstvene želje, težnje i osećanja sputam da bi nekom drugom bilo bolje, nauštrb sebe samog. Želim da se posvetim više sebi, želim bolju organizaciju svog slobodnog vremena, više vremena za porodicu i prijatelje, kao i putovanja. Mislim da sam skroman.

Mnoge zanima tvoj emotivni status, da li ćeš nam napokon otkriti da li je Darko Tanasijević zaljubljen?

- Da, zaljubljen sam. Nešto totalno ludo i neplanirano mi se desilo krajem godine i od tad sam u nekom posebnom stanju, fazi. Inače, nisam neko ko se zaljubljuje tek tako, to mi se dešava jednom u sto godina, ali kad se desi... Nisam sav svoj. Ipak, situacija je prilično komplikovana, ne znam kakvi su izgledi da to preraste u nešto ozbiljno i veliko, ali želim da uživam u trenutku i da nemam velika očekivanja, jer zbog njih dolazi i do velikih razočaranja.

Sa kim i gde si dočekao Novu godinu i kome si je prvo čestitao?

- Novu godinu sam proveo u Novom Sadu s prijateljima, a u ponoć sam prvo zagrlio i poljubio moju najbolju drugaricu i koleginicu Tiću.

Autor: N.B.