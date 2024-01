'SVIRALI SMO REAL MADRIDU, BILO JE NEREALNO!' Poznate ličnosti otkrile gde su zaradili NAJVIŠE NOVCA u 2023.godini, estrada NA APARATIMA! (FOTO)

Mnogi pripadnici estrade su dosta nastupali tokom 2023. godine na raznim mestima, bilo da je reč o diskotekama, trgovima ili privatnim proslavama, gde su mogli i dobro da zarade.

Bilo je zabava gde se i bakšiš vadio u velikoj meri, romskih slavlja koja su poznata po dobroj zaradi, a neki od pevača su nam otkrili gde su najbolje prošli.

Aca Sofronijević

Harmonikaš i muzički producent imao je pune ruke posla tokom ove godine, a jednom prilikom je svirao i fudbalerima, što je njegovom bendu bilo posebno drago. Ovom prilikom, finansijski su prošli fantastično, priznao nam je Aca.

- Imali smo jedan neverovatan događaj u životu i karijeri, da Luki Modriću sviramo za 30. rođendan, da bude ceo tim Real Madrida. Ne bih da pričam o ciframa, ali je bilo neverovatno i nerealno. Bili smo prezahvalni, a njima je bilo mnogo lepo jer smo dali sve od sebe da ih podignemo. Svirali smo i špansku i englesku muziku, a posle narodnjake. Taj nastup izdvajam, da se desi da sviraš takvim ljudima. Da strani fudbaleri vide kako nas časte ovi domaći, i onda svi krenu da nas časte, nerealno – ispričao nam je harmonikaš i dodao:

- Nikad nisam ocenjivao svirku na osnovu toga koliko smo zaradili, nego kolika je euforija bila, to je meni važno, ali lepo je i kad te neko časti.

Snežana Đurišić

Pevačica je decenijama na sceni, i osim velikih koncerata, neretko ističe i kako je ponosna i na privatna veselja na kojima nastupa.

- Uglavnom su nastupi uspešni, ja bih ove godine izdvojila Trg u Leskovcu, pred 20.000 ljudi sam nastupala. Kada je reč o privatnim veseljima, to radim iz sve snage, i to je nešto što volim. Imam svoj honorar bilo gde da pevam koji nikada niko nije doveo u pitanje. Ja ne uzmimam bakšiš, to ostavljam kolegama, a cifre je nekulturno pominjati. Dugi niz godina to ne uzimam za sebe. Sve ono što dobijem u svoje ruke, ostavim kolegama – naglasila je Đurišićeva.

Milica Jokić

Pevačica mlađe generacije često završi na društvenim mrežama gde se vidi kako je zaradila veliki bakšiš. Ona je pre izvesnog vremena nastupala na jednoj romskoj svadbi, gde je na ruci imala čak 30 satova

- Uglavnom su svi nastupi plaćeni fiksno kao i svim mojim kolegama, dakle određena cena i to je to. Što se tiče bakšiša, ima ih, a pošto kruži internetom snimak kako su mi poklanjali satove na romskom veselju, eto mogu da kažem da su me do kraja veselja molili da uzmem bilo koji sat koji želim. Nisam želela jer smatram da je sat privatno vlasništvo, tako da nije bilo potrebe za time.

- Na mojoj ruci je tada bilo oko 30 satova, ali na tom snimku se baš i ne vidi koliko ih je jer su svi jedan ispod drugog. Neko je preneo da sam ih imala devet, ali zapravo je u pitanju više. Bilo je baš zanimljivo, odnosno bila sam šokirana jer se to do sada stvarno nikome nije desilo – izjavila je Milica.

Ljuba Perućica

Pevač se ove godine ostvario i na privatnom, ali i na poslovnom planu. Ljuba je izdvojio dva privatna veselja gde je dobro prošao.

- Trudim se da se na svakom mom nastupu ljudi vrhunski provedu. U tom smislu ne mogu da izdvojim jedan, a kad su finansije u pitanju, definitivno postoji jedan, a možda čak i dva nastupa gde sam odlično prošao ove godine i da sam honorarom bio prezadovoljan. Naravno, o ciframa ne volim da pričam, ali se sećam da je bilo privatno, za mali, ograničen broj ljudi i da je bilo stvarno interesantno u svakom smislu – istakao je Perućica, koji objašnjava kako u nekom lokalu nikada ne može da se zaradi kao na privatnom veselju:

- To je normalna stvar. Prvo, vremenski je nastup mnogo kraći u klubu, drugo drugi je repertoar i naručivanje je ograničeno.

Katarina Grujić

Ljubina koleginica iz iste generacije "Zvezda Granda" najbolje je prošla u inostranstvu u dva navrata.

- Moja cena nastupa je fiksna i nema cenkanja i pogađanja. Imam svoj menadžment koji ugovara moje nastupe i pregovara sa vlasnicima klubova, diskoteka... Takođe, imam svoju firmu preko koje se vrše uplate, tako da za svoj honorar uredno plaćam porez državi. Što se bakšiša tiče, najveći sam dobila u Mađarskoj na jednoj privatnoj proslavi, a odmah sledeći je bio u Nemačkoj. O iznosu ne mogu da govorim, svesna činjenice kolika je prosečna plata u Srbiji. Smatram da bi bilo neumesno da pričam o ciframa koje dobijam, baš kao što ne govorim ni koliko novca ulažem u svoju karijeru, pesme, spotove svih ovih godina - izjavila je Kaća.

Princ od Vranje

Stefan Zdravković je ove godine postao prepoznatljivije lice na sceni zbog učešća na nacionalnom takmičenju „Pesma za Evroviziju ’23“. Zbog toga je i dobio pozive da nastupa na otvorenom, pred većim brojem ljudi.

- Ne bih mogao da izdvojim jedan nastup koji je ekonomski najisplativiji, ali bih pomenuo da su to bili nastupi na trgovima u Srbiji, počevši od Surdulice, Smedereva i Vranja. Omiljeni koncert mi je svakako u Vranju, to je bio prvi put da nastupam u rodnom gradu na Trgu, pred tolikim brojem ljudi. To mi je bio prvi susret sa vranjanskom publikom na otvorenom, tako da je bilo nešto što mi je učinilo ovu godinu posebnom - ističe Princ.

Sandra Afrika i Dejan Petrović

Pevačica je poznata i po velikom bakšišu koji dobija, a Beograđane je zabavljala u najluđoj noći na Trgu Republike.

- U ovoj godini najisplativiji nastup mi je bio na Trgu ispred Skupštine u Beogradu – izjavila je Afrika za naš portal. Sa druge strane, Dejan Petrović je nastupao 30. decembra u Budvi, a dan kasnije na platou ispred Beograda na vodi.

Autor: N. Ž.