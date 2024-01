NIKAD ISKRENIJA! Barbara Bobak otkrila kako proslavlja praznike, pa se prisetila detinjstva, a EVO PO ČEMU ĆE PAMTITI 2023. GODINU!

Pevačica Barbara Bobak otvorila je dušu za praznike i priznala kako se ona oseća kada je cela porodica na okupu i šta za nju predstavljaju ovi datumi.

Barbara nije krila da na sve načine gleda da bude sa najmilijima za Novu godinu, ali i Božić i ističe da to neguju od njenog detinjstva.

Kako se razlikuju praznici Barbare Bobak pre i posle popularnosti?

- Ne razlikuju se. Praznik je za mene svaki dan kada sam okružena ljudima koje volim i kada radim ono što volim. A kao neko ko je uvek znao, ne samo da želi već i šta želi, i pre svoje popularnosti sam ispunjavala dane sa onim što želim i volim. Tako da se u biti nista nije promenilo, jedino je forma malo drugačija što je sa godinama krajnje normalno i poželjno.

Kako si proslavljala Novu godinu i Božić kad si bila dete?

- To je uvek bila cela porodica na okupu, kao što je i dan danas. I sve najlepše uspomene koje imam iz detinjstva u mojoj kuci, se iz godine u godinu samo utvrđuju i bivaju bolje. Jer jedemo više, volimo se jače i smejemo se glasnije.

Tačnije, kako se praznici obeležavaju u tvojoj porodici?

- Dosta sam već opisala u prethodnom pitanju, sad bih samo mogla da dodam da je to bolje od svakog holivudskog božićnog filma, prosto jer je Futog daleko bolji od Beverli Hilsa.

Da li si tip osoba koje se razneže za praznike ili su povodi za takvo tvoje stanje spontani?

- Uvek spontano. Jer ako čekamo razlog i crveno slovo za slavlje, želje i ljubav, onda moram stvarno da postavim pitanje da li mi uopšte živimo ili preživljavamo?

Kada radiš za doček, imaš li neki specijalni repertoar?

- Pa kao neko ko non stop menja repertoar, retko se desi da prođu i četiri svirke, a da je repertoar isti. Naravno, za doček uvek spremim još neka iznenađenja u repertoaru jer sam publiku uveliko navikla na tako nešto i nikada ne otkrivam unapred, čak i moj bend sazna u poslednjem trenutku.

Kako izgleda Božić u domu Bobakovih?

- Svi smo na okupu, jedemo, pijemo, smejemo se i pre svega poželimo što više takvih dana u godini, što na kraju ispadne najlepša želja koju, bez obzira na sve, i dalje uspešno ispunjavamo.

Umeš li da kuvaš ili ipak sve to mama i dalje obavlja?

- Naravno da umem, obožavam da kuvam za sebi drage ljude. Ali zbog trenutne dinamike posla i života moram priznati da je mamina kuhinja ipak najbolja.

Dok nisi radila na estradi, kako su izgledale žurke na koje si išla za doček?

- Svakakve su bile, što je za jedno odrastanje krajnje normalna stvar. Ali moram priznati da za mene nema ništa bolje od kućne varijante, jer ta klasika zvana "ruska i veliko narodno veselje" za mene nikad ne izlazi iz mode.

Po čemu ćeš pamtiti godinu koja je na izmaku?

- Kao godinu kad je nekako sve došlo i leglo na svoje.

Postoji li nešto u 2023. što želiš da zaboraviš?

- Ni slučajno. Nikada ništa ne želim da zaboravim jer bez ružnih stvari nema ni lepih, a bez grešaka nema ni lekcija koje nas uvek čine boljom verzijom sebe. Tako da ne bih ja tu ništa dirala, sve je kako treba.

Mnoge tvoje izjave su viralne na mrežama, čime si osvojila publiku, te s tim u vezi, poželi im originalno srećne praznike?

- Samo budite svoji, bez obzira sta drugi pričaju i kažu. Jer svako od nas ima u životu samo sebe, a od sebe nikako ne smemo da odustanemo da bismo se dopali drugima jer onda potpuno mašimo smisao zivota.

I te kako si omiljena među mlađom populacijom, kako si to uspela?

- Verovatno zato što sam svoja i što sam dopustila sebi da me nedefinise nista sto je nametnuto. Živimo u vremenu u kom se empatija načisto izgubila, a mladi samo žele da budu shvaćeni i prihvaćeni. Mnogi ce mene nazvati drskom, buntovnom, nevaspitanom, a suština je samo to da sam ja svoja i drugačija. Kao neko ko se ne uklapa u šablon ne samo javnog sveta već i sveta generalno, verujem da omladina u tom slucaju doživljava sebi bližom jer naša kultura jeste takva da uvek moramo da mislimo o tome šta će drugi da kažu, a ne šta nam duša i srce žele. I ja ne smatram da je to u redu jer sam mišljenja da je svako od nas u najmanju ruku prelep u svojoj individualnosti.

Šta sebi želiš u narednoj godini?

- Samo da bude sve lepo, a jako. Jer sve manje od toga meni prosto nije to to.

