Oni su tokom 2023. godine punili novinske stupce!

Godina za nama bila je puna raznoraznih afera na estradnom nebu, a mi smo sada odabrali nekoliko onih koje su definitivno ostale upamćene i o kojima se i dalje priča i piše.

Aleksandra Mladenović prošla kroz pakao zbog bivšeg dečka Stefana

Pevačica Aleksandra Mladenović našla se u centru skandala kada je bivšeg dečka Stefana prijavila policiji, te za medije ispičala da joj je pomenuti mladić "ukrao mnogo novca, a potom pretio da će da se ubije". Drama oko njihovog slučaja podigla je ogromnu prašinu, a nakon što ga je prijavila policiji zbog uznemiravanja i pretnji te ga i optužila za krađu, MUP Srbije izdao mu je nalog za hitno napuštanje naše države, a Prekršajni sud ga je kaznio sa 120.000 dinara. Ona je sada u velikoj ispovesti otkrila sve detalje dame, a na samom početku je otkrila kako se oseća.

- Loše jako loše, pod stresom sam jako velikim. Ne spavam ne jedem baš sam se stresirala. Na lekovima sam i nemam kad ni da sanjam. Ne spavam bukvalno dok ne svane. Samo čekam da se smiri sve i da počnem da idem na psihoterapiju da se malo izvučem iz ovoga jer moram da se vratim i nastupima i normalnom životu. Tu su moji roditelji uz mene. Nije da se plašim nego imam traume. Gledala sam na video snimku kako je hteo da se ubija, kako je ovo-ono. Imam traume od toga i naravno neuračunljiv je, ne znam šta bi mogao da uradi meni. Nikad me nije udario. Nikad nije bilo nasilan prema meni, ja njega sažaljevam, on kad se naljuti počne da preti i to, kad shvati da ja neću stvarno da budem s njim, i on kaže da sam ja njega ostavila u lošoj situaciji, to jest prokockao je sve pare i svoje i meni je uzeo. Vratio mi je jedan deo, rekla sam mu da ne mora ništa da vraća samo nek ide iz mog života i da mi se više ne vraća jer sam mu dala šansu da se promeni, vodila sam ga kod psihijatra da počne lekove da pije da se vrati sebi, ali on je i psihijatra nasamario da je dobar da je idealna da je fin. Dala mu je lekove da pije nije ni pio pa, je išao posle toga odmah sutradan da se ubije - govorila je Aleksandra.

Selma Bajrami pevala i pokazivala dvoglavog orla na privatnoj proslavi

Pevačica Selma Bajrami šokirala je našu javnost kada se pojavio snimak na kojem pevačica pokazuje dvoglavog orla (simbol Velike Albanije) na jednoj tezgi. Ona je naišla na brojne osude zbog oveprovokacije, a nakon toga nekoliko puta pokušala je da se opere od ovog poteza.

Inače, Selma je usred afere istakla da je pesmu "Valle kosovare" izvela na zahtev obožavaoca, te da bi i u Srbiji pevala "Odakle si sele" ukoliko bi se to od nje tražilo.

- Niko nije, ali moja raja koji me znaju, koji su takođe iz Srbije su mi dali podršku. Bog zna, a znaju i ljudi koji me poznaju da ovo što se meni nameće nema veze sa životom. Očigledno je da sam nekome zasmetala, pa su planirali linč protiv mene. Vreme je dete istine, kad tad sve se samo pokaže. Ne stidim se svog porekla i volim sve ljude - rekla je pevačica između ostalog nakon skandaloznog snimka.

Video-snimak na kojem Selma na privatnoj proslavi pokazuje dvoglavog orla izazvao je gnev među njenom ovdašnjom publikom, ali i među njenim brojnim kolegama, te su pojedini komentarisali čak i da joj treba zabraniti ulazak u Srbiju.

Skandalozan javni obračun bivših supružnika Ane i Raste

Pevačica Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta svojevremeno su bili u braku iz kojeg su dobili ćerkicu Taru. Nakon razvoda, njihov odnos je stalno varirao, te su u jedno trenutku tvrdili da su u dobrim odnosima, a u sledećem iznosili brojne optužbe jedno na račun drugog.

- U našoj vezi/braku nijedan račun za struju nisi platila, renovirao sam ti stan – i dalje je u tom stanju jer ti zaista jesi i emotivni i funkcionalni invalid. Nemaš dan radnog staža, svaku turneju i album u životu si provela na ‘lečenju’ i otkazivala samo jer si lenština. A sad me dobro zapamti, nikad u životu, ali nikad ti neću dati ništa jer, nakon pretnje mojim roditeljima, možemo samo na sud - piše u poruci.

- Nego, pazi ti da se slučaj ne okrene u ‘zanemarivanje deteta’, a to je krivično i ide se u zatvor. A ti znaš da ne bi prošla ni asistenta pripravnika nekom veštaku. Prestani da se ložiš više jer smo se toliko us*ali na tvoje pretnje, kao što vidiš. A sad lepo od*ebi - dodaje se u poruci koja je navodno stigla Ani od repera.

- Da li je ovo psihičko zlostavljanje pitam? Ovakve poruke ja čitam 6 godina…. I ćutim… ali mi više ne pada na pamet. Gospodin Stefan Đuric-Rasta, vrlo blizak saradnik Veljku Belivuku…mi je oteo bebu od 4 meseca….POD PRETNJAMA SMRĆU - počela je Ana u komentaru na poruku koju je objavila.

- Mislim da sam dosta ćutala i trpela zlostavljanje psihičko. Od ovog trenutka čitaćete svakoga dana o gospodinu Rasti – zvaničnom članu ekipe Veljka Belivuka koji je mleo ljude u mašini za meso. P.S.Svaka moja suza pored kreveca praznog je hiljadu godina samoće za odgovorne. I baš to im se i desilo. Samo ne znam zašto ovaj nesretnik Rasta još uvek nešto mafija… preti… i zašto nije dobio 100 godina zatvora? - dodala je Nikolićeva.

Ipak, Ana je nedavno izjavila da je s Rastom u korektnim odnosima, te da su trzavice među njima česte.

Buba Koreli maltretira devojku nasred ulice

Pink.rs ekskluzivno je objavio jeziv video u kojem poznati bosanski reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, fizički i psihički maltretira svoju dugogodišnju partnerku P. C. Reper je urlao na nju nasred ulice, a na njeno komešanje i pokušaj odbrane od njega, on je nasilno sklanjao ruke kako je ne bi udario. Pred sam kraj snimka koji smo obelodanili reper se devojci uneo u lice, a potom su nastavili svojim putem. Kako smo saznali, policija je u više navrata reagovala u njihovom stanu zbog prijava buke, svađe i urlanja.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Inače, javnosti je poznato da je njemu, kao i njegovom muzičkom saputniku Jali Bratu, zabranjen ulazak u Republiku Srbiju zbog bezobzirnog i bahatog ponašanja. Podsetimo, njihovo obezbeđenje je na jednom nastupu nasrnulo na posetioce istog. Takođe, Buba je pre samo dve godine javno ponižavao svoje partnerke, a između ostalog javno je "ratovao" i sa pevačicom Sarom Jo. 2019. godine Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim Bubu Korelija za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Za ovo krivično delo, osuđen je na jednu godinu zatvora.

Desingericini skandalozni nastupi, raskid saradnje s Pljugicom i hapšenje

Reper Dragomir Despić Desingerica dospeo je u žižu javnosti prošle godine zbog skandaloznih nastupa na kojima publiku udara patikom po glavama. Mnoge njegove kolege osudile su ovu vrstu nastupa, ali nije mali broj i onih koji su ga podržale. Nakon ovog skandala prekinuo je saradnju sa Lukom Bijelovićem Pljugicom i nastavio solo karijeru.

Takođe, Desingerica je u septembru priveden kada je na Zrenjaninskom putu u Beogradu počinio više saobraćajnih prekršaja. Despić je vozio 130 kilometara na sat na delu puta gde je ograničenje 80 i 50. Zaustavljen je u svom džipu marke “BMW”, a policajci su takozvanim “droga testom” utvrdili da je Desingerica vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, odnosno kanabisa. Njemu je tada određeno zadržavanje do 12 sati u policijskoj stanici Novi Beograd. Nakon isteka zadržavanja, Desingerica je odveden kod dežurnog sudije Prekršajnog suda u Beogradu, gde je do detalja objasnio kako je “zapao u nevolju”.

Darko Lazić s češkom dozvolom izazvao udes

Folk pevač Darko Lazić ponovo se našao u centru skandala. U avgustu prošle godine izazvao je sudar i tom prilikom je načinio manju materijalnu štetu. Povređenih nije bilo. Lazić je tada na uvid pokazao češku vozačku dozvolu, jer mu je srpska bila oduzeta do februara ove godine. On je potom osuđen na novčanu kaznu od 190.000 dinara, a uz to je i dobio zabranu upravljanja vozilom od deset meseci.

Afera ''Mito'' potresla ''Zvezde Granda''

Učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Dušan Vukadinović izneo je u javnosti tvrdnju da je njegovoj majci pevačica Snežana Đurišić tražila novac kako bi prošao u sledeći krug takmičenja.Pevačica je negirala ove navode i podnela tužbu protiv Vukadinovića i njegove majke. Za odštetu traži više od milion dinara.

Autor: Pink.rs