'NISAM NIČIJI OTPADAK, MOŽE SAMO NEKO DA BUDE MOJ!' Marko uzvraća žestoko udarac Staniji za Pink.rs! Nakon brutalnog sukoba nje i Žane, Marković odgovorio na optužbe da su se on i Omnia NAKAČILI na Dobrojevićevu!

Doček Nove, 2024. godine u "Eliti" napravio je totalnu pometnju i diglo je ozbiljnu prašinu u medijima i javnosti, te se dešavanja sa istog i dalje prepričavaju, što među učesnicima, što među publikom.

Naime, tokom jučerašnjeg dana, nakon spektakularnog dočeka Nove godine koji je pratio milionski auditorijum, u Belu kuću ušla je Stanija Dobrojević, u ulozi "Deda Mrazice", koja je zajedno sa voditeljem Darkom Tanasijevićem delila poklone i čestitke učesnicima "Elite" koje su slale njihova porodica i podrška.

S tim u vezi, kada je došao red na Žanu Omniu, koja je inače u "vezi bez veze", kako oni nazivaju taj odnos, sa njenim bivšim dečkom Markom Markovićem, Stanija je ušla u konflikt sa njom, te je tom prilikom istakla da se njih dvoje kače na nju, kao i da Žana skuplja, kako je rekla, Markovićeve otpadke.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Markom, koji je žestoko odbrusio bivšoj devojci, te je stao u Žaninu zaštitu.

Juče je došlo do suočavanja do Žane i Stanije, gde je Stanija istakla da je se Žana nakačila na nju. Kako to komentarišeš?

- Skroz smešna priča, da neko sebe uzdiže toliko, kao neko se na nju nakačio. Šta ne sme niko da komentariše nekoga ili njegove postupke, odmah znači da se kačiš na nekoga (smeh). Nigde veze sa životom, presmešno. Šta došla da deli paketiće, pa moraju svi da joj ćute i klimaju glavom?! Hhahah važi.

Takođe, Slađa Poršelina se umešala u tu raspravu i tebe nazvala Stanijinim otpadkom, što Stanija nije negirala. Kako reaguješ na to?

- Pa može neko da bude moj otpadak, ja nisam ničiji. E sad opet ona to iz povređenosti koja ne prolazi očigledno još uvek, tako priča, nemam drugo objašnjenje.

Žana je sve vreme branila vaš odnos, tj. "vezu bez veze", što je očigledno Staniji zasmetalo, pa joj je čak i rekla da pravi priču na osnovu njenog imena. Kako gledaš na to?

- Koliko znam Žana nije ušla na konto bilo čije priče u "Elitu". Naravno da je branila, kao što ću i ja uvek braniti, nema razloga da bude drugačije. Verovatno da je zasmetalo.

Autor: N. Žugić