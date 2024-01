Samo što smo zakoračili u 2024. godinu, a dešavanja u "Eliti" izazivaju punu pažnju javnosti. Naime, u ponedeljak, Stanija Dobrojević je u ulozi Deda Mrazice delila poklone i čestitke učesnicima "Elite", te je tako nasamo porazgovarala sa Majom Marinković, svojom drugaricom.

Naime, kako je Maja prenela Marku Đedoviću, a on to posle izneo, Stanija je istakla u razgovoru sa Marinkovićevom da je Filip Car, njen bivši dečko za kog Maja kaže da ga i dalje voli, slobodan momak. Đedovića je to izrevoltiralo, te je tako održao Maji bukvicu o tome kako da se ponaša, te je i istakao da Dobrojevićeva nije imala dobru nameru prema Maji.

S druge strane, tokom današnje radio emisije "Amnezija", Lepi Mića uleteo je u radio dok je Maja bila gost kod Milene Kačavende, te joj tom prilikom nije dao da govori, a Marinkovićeva je odmah izletela, iako je Mića, kako tvrdi, pričao sve u njenu korist.

Ovo zapravo nije prvi sukob Miće i Maje samo za ovu sezonu, te smo tako odmah stupili u kontakt sa njenim ocem, dobro poznatim Radomirom Marinkovićem Takijem, koji je za Pink.rs progovorio o pričama da u Beloj kući većina ne podnosi prijateljstvo njegove ćerke i Stanije, te nam je i otkrio kakav stav ima o tome što Mića često ulazi u konflikte sa Majom.

Zato što su veliki igrači stali iza Maje Marinković, znaju da je ona iskrena i da priča otvoreno. Moraću ovih dana da joj pošaljem jedan pancir, zaboravio sam to da joj kupim, sve sam joj kupio samo to nisam, da se brani od ovih hijena da je ne povrede. Vidiš da hoće da je unište, a ne mogu joj ništa! Nije nju doveo Lepi Mića, on je mrzi što je ona Maja Marinković, beogradsko dete iz Knez Mihailove...Ma, bre, ko god je pobednik, oni su ljubomorni. Oni mrze što se Maja družila sa Jelenom Golubović, što joj je poslala čestitku, što stoji iza nje, što je Stanija Dobrojević iza nje i što ima podršku, što sve u superlativu priča Miloš Bojanić o njoj, to su sve ljudi koji su nekada pobeđivali, što u "Farmi", što u "Zadruzi"... Videli su ljudi iskrenost u Maji, ona je iskrena, a ovi foliranti i ološi, sve idu kako vetar duva! Maja je šlepala sezonama ljude koji su se kačili na nju, a Maja ih je sada provalila ko je i šta je - rekao je Taki, a kada smo ga upitali šta misli, zbog čega Lepi Mića, kako učesnici zapažaju, stalno udara kontru Maji, Taki nam je rekao:

- Koga je uzeo on sada da podržava, Anitu i ovog Anđela?! Do juče je bio za brak, sad je protiv braka, šta on radi tamo?! Znate kada su bili Kija i Sloba, bio je za brak, a sada?! Istopolni, svako ima pravo da bira šta će da bude, ja protiv toga nemam ništa. Glasam uvek za ljubav, nebitno je da li je istopolan. Ako si dobar prema meni, ne ulazim u privatnosti, važno je da li si dobar čovek ili loš čovek...Maja ove godine, da ne budem lažno skroman, ona je favorit za prvo mesto. Pa to i slep vidi šta on radi, on godinama radi to. Maja ušla u emisiju kod Kačavende, on je istog trenutka utrčao da ne da Maji da priča. Aham, on misli da je na Majinoj strani, ali dobro, čovek ima i godine, mislim da je on izlapeo. Njemu je odavno vreme da ode u penziju. Njegova reč nema više težinu u kući...Maja ide do pobede, neka je mrze koliko hoće, ona vodi igru tamo! Ona je sama protiv svih tamo! - zaključio je Marinković za Pink.rs

Autor: N. Žugić