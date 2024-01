Ulazak Stanije Dobrojević u "Elitu" pre nekoliko meseci kako bi obavila razgovor sa Aneli Ahmić podigao je ogromnu medijsku prašinu i i dan danas se komentariše. No, međutim, Staniji to nije prvi susret sa učesnicima "Elite", jer je u ponedeljak došla u ulozi Baba Mrazice, kako bi podelila učesnicima novogodišnje poklone i čestitke njihovih porodica i podrške.

Stanija je prilikom ulaska u Belu kuću odmah zaratila sa Aneli Ahmić, ali je to bilo kratkog daha. No, međutim, Dobrojevićeva je ušla u žestok verbalni klinč sa Žanom Omniom Đorđević, u čijem sukobu su pljuštale teške reči i uvrede.

S obzirom na to da je Stanija pružila javno i pred svima podršku Maji Marinković, te i sa njom porazgovarala na doku, Marinkovićeva je u razgovoru sa Markom Đedovićem istakla da joj je Stanija na njeno pitanje o Filipu Caru, rekla da je on raskinuo sa trudnom Aleks Nikolić. To se Đedoviću učinilo kao da Stanija, kako on kaže, hoće da natera Marinkovićevu na nešto što, kako on kaže, ne treba.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa rijaliti zvezdom, Stanijom, koja je za Pink.rs na samom početku intervjua istakla da je napravila opštu pometnju, iako joj to nije bila namera, ali i da, kako kaže, je došla u miru kako bi podelila paketiće.

- Vidim da sam mojom pojavom u Beloj kući napravila opštu pometnju, a to mi nije bila namera. Došla sam u miru da im podelim paketiće, međutim pojedine sam totalno poremetila! - rekla nam je Stanija na samom početku, a onda smo je upitali kako komentariše reči koje Marko Đedović izgovara na njen račun, na šta je ona rekla:

Mislila sam da je Đedović inteligentniji, ali je glup kao noć! Napravila sam mu kašu od mozga! Toliko se prosipa i blamira u svojim teorijama da mu se narod smeje! Propao je kao voditelj prošle sezone a ove i kao učesnik, što se njegovih komentara tiče pao je na level rame uz rame sa Lepim Mićom. Zloba i pogan jezik, ništa više o toga. A Maji sam rekla da ne pominje Cara i da se mane te priče, međutim sve su izokrenuli - istakla je rijaliti zvezda, Stanija.

NIJE ŠTEDELA NI MARKA MARKOVIĆA I ŽANU OMNIU - Žana ima ozbiljan kompleks od mene! Ona bi volela da je nešto bitna u rijalitiju ali nije ona taj kalibar, ni harizma, pa da se zavrti priča oko nje! Smešne su mi takve pojave što se izoperišu cele, istetoviraju, uđu u rijaliti i misle postaće nešto, a ustvari su ništa. Tako i ona, još se zakačila za onog mučenika od mog bivšeg i mislili su sad će oni biti bitni, a totalno nebitni i za narod i medije! O njima niko nije pisao dok se nisu nakačili na moju i Asminovu aferu letos! Ona je zahvaljujući Alibabi u rijalitiju, pošto je poziv dobila nakon okršaja s njim. A onaj mučenik od bivšeg i dalje cvili i moli da ga ubace! - zaključila je Stanija za Pink.rs

Autor: N. Žugić