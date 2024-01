Nedavno je kao bomba odjeknula vest o pomirenju Aleksandre Mladenović sa njenim bivšim dečkom Stefanom Č. zbog kog je u kasnim večernim satima kontaktirala policiju kako bi ga prijavila zbog uznemiravanja, pretnji i straha za svoju i njegovu bezbednost.

Da Stefan ne može da nastavi dalje bez Aleksandre, u prilog tome govori i to da on sve vreme na instagramu objavljuje dokaze da je bio sa Mladenovićevom 16. decembra u Istanbulu, što su i fanovi primetili, te su započeli sa raskrinkavanjem na društvenim mrežama. Takođe, Aleksandra je negirala za naš portal pomirenje sa Stefanom, a on je nastavio da izbacuje dokaze na svom instagram profilu.

Večeras, Stefan se uključio u lajv na instagramu, te je odgovarao na pitanja pratilaca vezano za Mladenovićevu i odnosu sa pevačicom.

- Mi bili u Turskoj zajedno, uživali i opet ja najgori...Bili smo tačno 17.og, umesto da kaže: "Pomirili smo se, šta je sporno?". Ona se izgleda stidi, a sa mnom hoda. Ne mora da prizna, nego je njoj valjda glupo zbog javnosti da prizna. Posvađamo se oko gluposti i eto, ali dobro, sve je to...Ko se svađa taj se voli, je**ga. Ne spominji mi Isaka, kad me porede s Isakom...Jao i na mene se naljuti. Kako može da se naljuti na mene posle ovoga?! - smejao se Stefan, a onda je pokazao Isakovu fotografiju, a onda je dodao:

I meni je bilo teško na početku kada su me poredili i takav tip osobe se naljuti na mene?! Jesam, ukrao sam jedno sto hiljada, šta ću zafalilo mi je za života. Da su napisali da sam skočio sa zgrade, bi li ste poverovali?! Nije ona bila sa mnom zbog para, to je totalno druga situacija. Pre par dana smo bili zajedno, u Crnoj Gori smo bili zajedno, pa u Turskoj, jesmo se pomirili, ali smo se posvađali, nego neću ja sada da pokazujem medijima istinu, ne mogu da ulazim...Baš nam je bila dobra slika iz Turske, šteta bi bila da se ona slika obriše - pričao je Stefan, a šta je još rekao, pogledajte detaljnije u nastavku:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs