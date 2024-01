'NIJE SE UDOSTOJILA NI DA...' Pokojni Pile bio ljut na Brenu! Snimili su hit, a onda mu je zarila nož u leđa

Miroslav Živanović Pile, frontmen čuvenog benda "Alisa", preminuo je danas, a tužne vesti saopštio je njegov prijatelj.

Svojevremeno je Pile sa pevačicom Lepom Brenom snimio pesmu "Posle devet godina", koja je postala veliki hit. Pile je prošle godine govorio o saradnji sa Brenom, ali otkrio i da je ljut na nju.

- Postoji estrada i postoji scena, ja sam radio sa puno ljudi sa estrade, radio sam i sa Vesnom Zmijanac i sa Lepom Brenom to je estrada, a ovo što mi radimo je scena. Za Lepom Brenom se najviše uzdisalo. Hoćeš da ti kažem kako je došlo do naše saradnje? Ja nju nisam planirao, planirao sam neku drugu pevačicu koja je jako lepo tada izgledala, pretpostavljam i sada i sasvim slučajno se Brena pojavila i čula pesmu i ona pita da li mogu ja to da pevam - započeo je on, pa nastavio:

- Lepo smo sarađivali, imali dobar šou. Brenin menadžer pokojni je bio jako sposoban, a ona velika zvezda, pa su ljudi više kupovali njenu ploču nego moju. Veće zvezde gutaju manje, razumeš. Ljudi su mislili da je ta pesma na njenoj ploči - ispričao je pokojni pevač tada, pa otkrio zbog čega se naljutio na nju:

- Ostali smo u izvesnom kontaktu, trebalo je da pevam na njenom koncertu u Areni, moj bend se spremao za to. I u poslednji čas je otkazala moj nastup, malo sam i ljut. Nije se udostojila da me nazove, nego mi je menadžer poslao poruku, a baš smo se fino dogovorili. Moj bend i ja smo mislili da je to dobar početak za našu novu karijeru, ali ne zameram joj, može da zove koga hoće... - rekao je Pile za domaće medije.

Autor: pink.rs