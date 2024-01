Puno mu je srce zbog prvih reakcija na film u kojem tumači glavnu ulogu!

Film "Nedelja" koji je snimljen po životu legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog pretpremijerno je pušten za predstavnike medija, a mi vam otkrivamo deo radnje. Naime, folker u filmu pripoveda kako se nosio sa teškim detinjstvom i odrastanjem.

- Ja sam ceo život u muzici bez obzira na to što sam uradio ovako zahtevan glumački zadatak, videli smo da je film daleko od pevanja i igranja. Za razliku od prethodnih 10, 15 godina... Ja sam kao tinejdžer ušao u svet šoubiznisa. Pored toga u saradnji s Džejom smo upoznali i Olivera Mandića koji nam je pomogao da se pojavimo s našom prvom pesmom. Splet emocija i fidbek je neverovatan. Drago mi je da na prvu loptu vidimo, pojedini novinari su čak pustili suzu na film. S Džejovom porodicom sam u kontaktu, zapravo najviše s Marijom, oni nisu još imali priliku da odgledaju film, gledaće premijeru, pa ću videti njihove reakcije. Svaki put kad bih probao s Milicom Janevski scene koja je Marina u filmu ne mogu da objasnim taj osećaj. Voleo bih da su i Marina i Džej tu da vide šta smo uradili. U mojoj emociji postoji dodatni začin neke sete jer oni nisu s nama... Pogledala je samo moja supruga film i ona je ponosna, baš kao što sam rekao ja pre godinu dana da će biti ponosni na mene. Svestan sam šta će se desiti sutra i prekosutra. Osećam zadovoljstvo. Jedva čekam da čujem komentare i od mame i tate - rekao je Husa i dodao:

- Petak 13, prvi nastup u Beogradu, tatu je zanimalo jedino da idem u školu, ali nisam dao pet para za to, dobijao sam batine, baba me branila, a kad sam ukrao jagnje, koje su čuvali za Bajram, tad me i baba prestala braniti. Posle razvoda keve i ćaleta nisam išao u školu, ulica je postala moj dom. Dorćol je bila moja škola šibicarenje je bio unosan posao pošten, ništa nisi ukrao. Moja tetka je iznajmljivala kuću za kocku, piksla se plaćala na sat. Učiteljica je pokušala sve da me ne odvedu, ali ćale me izdao i odveli su me u dom. Međutim, dom se nije razlikovao od ulice, jedva sam čekao nedelju tad se išlo kući, ali po mene nije došao niko, tad sam šibicario u domu, valjao sam po drugim pravilima i odnosu na ulicu, igralo se u celu pljugu, a ne u pikavce. Bežanje iz doma nije bilo strašno, ali je strašno bilo kad keva na ulici neće da ti se javi - poručio je Husa, te ističe da mu je najteže palo što ga se majka odrekla.

- Keva nije htela da čuje za mene, pa sam ostao sa ćaletom. Na Dorćolu je postojali pravilo ako nisi g*zio uz svedoka kao da nisi g*zio. Nisi mogao da mazneš ribu tek tako. Čuvao sam stražu dok je Sulja krao štek sa pljugama, to je bio način da se mazne lova - rekao je Alijević i dodao:

- Sa njom sam prvi put spavao, potucao se po stanu kod drugova sa kojima sam valjao hemijske. Zdravko me prvi put obrijao, beli čovek, samo sam se s njima družio. Mića se vratio iz inostranstva, sa njim smo mi s ulice imali najbolje mesto u kafani. Mića me je čuvao, davao pare, govorio kako će izaći na kraj da mangupina iz doma, savetovao me da se branim kad me napadnu veći od mene. Mića je prebio jednog koji me je napao, ubio ga od batina. Kad sam prestao da šibicarim i počeo da lakiram auta, vratio sam se pevanju prvoj ljubavi i pevao sam domcima - priseća se glavni akter filma, pa opisuje scene iz život.

- Džamba brat je pola života proveo u Mardelji, napravio je veliki zločin, kao mlad u školi, ubo je lika komadom stakla koji ga je napao, a koji je posle podlegao. Otada je važio za opasnog frajera niko u oči nije smeo da ga gleda, svi su ga poštovali na ulici. Mića ga je poštovao posebno, doneo mu odelo i sat. Džej se zagledao u konobaricu lokala Nadu, ime koje je ostalo uređeno do kraja života. Tad je umro Tito. Pa smo prodavali značke sa znakom Tita, dok su svi plakali za Titom, mi smo plakali od sreće jer smo imali para. Jedino sam ja stajao u mestu, svi su nešto profitirali, pa sam se vratio onome što sam znao - šibicama i pesmi.

Autor: Pink.rs