Jovana najavila i kratku pauzu od pojavljivanja u medijima!

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić ugostila je ekipu emisije ''Premijera - Vikend specijal'' u domu njenog izabranika Dragana, gde su oni zajedno pokazali njegovu imperiju.

- Sve svoje branim svim sredstvima, jer je u ljubavi i ratu sve dozvoljeno. Dragan je sve maksimalno uložio u svoj biznis. On je muška Jovana Jeremić uz svakom smislu, iste stvari volimo - rekla je Jovana na početku i dodala:

- Ona je mala i ima svog oca, Lea obožava da provodi vreme uz svog oca. Milica je unuka Draganova i oni se zajedno igraju i svima je interesantno. Ne možeš sa svakim to da ostvariš, ako se ne poklope kockice, džaba sve. Svi koji gledaju emisiju i pate što nemaju svoju polovinu, moraju da znju šta žele i da ne odustaju. Ja nikad nisam htela da prihvatim nešto čemu ja ne pripadam. Dragan mnogo brine o meni, on je mene jutros zvao da me pita da li sam ja gladna, da li sam jela, kako je prošla emisija... Cveće je poslao gost, dobila sam cveće i parfem i voće. Meni na dnevnom nivou svašta stiže... - otkriva voditeljka i dodaje:

- Ja sam sada prvi Božić proslavila s partnerom. Srce mi je bilo na mestu. Ja zaboravim na sve probleme i ništa ne može da me iznervira i poremeti... Ovde Dragan sedi i ja odmah dođem ovde da mu se javim, on i ja smo baš dosta povezani. Mnogo se puta desilo da on napiše poruku koju ja mislim - otkriva voditeljka, a Dragan je otkrio čime ga je osvojila:

- Mi smo baš jedno za drugo, jedno telo. Osvojila me je jer je pre svega iskrena, ima posebnu harizmu i dušu. Ko je ne upozna, ne može da kaže... Ona je plemenita i čista duša, može a me dopuni sa svime, delimo sve... - kaže Dragan, a Jovana dodaje:

- Njega najviše iznervira kad gubi u tenisu... Tenis je sport za individualce, ja ne umem u paru da vodim emisiju. Ja sam rođena da budem sama u studiju i da vodim emisiju. Ja mnogo volim sport i treniram - poručila je Jovana i otkrila da li je možda u drugom stanju:

- Nisam u drugom stanju, s time se ne igram. Dragan jeste ljubav mog života, ali je moja želja da se povučem, previše me je bilo i da počnem da pišem knjigu za svoju publiku. Sve i da ne bude ništa, potrebno mi je da se malo odmorim. Želim da predstavim Draganove sinove.

- Mi smo jedna velika porodica i odlično se slažemo. Odlično je umesila česnicu - poručlili su Draganovi sinovi.

Autor: Pink.rs