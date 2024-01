Šok!

Miljana Kulić sedela je u dnevnom boravku, te je tom prilikom iskoristila dok njeni cimeri spavaju, kako bi se obratila Lazaru Čoliću Zoli u kameru i tom prilikom ga odjavila.

- Nemoj da me čekaš, nema ništa od obećanja koje sam ti dala i o kom smo pričali. Bog me je pogledao, ti si otišao, sva sreća. Tako da je odlično što si otišao, sačuvao me je Bog od tvojih budalaština i gluposti koje bi pravio zarad novca, a mene pravio budalom. Tako da nemoj da me čekaš, ne intresuješ me više u životu, ne zanimaš me. Nemoj da pišeš Ani, ti mene ne zaslužuješ, ja zaslužujem mnogo bolje i to je to. One torte i bombone nisam prihvatila, slike ću baciti - obraćala se Miljana u kameru Zoli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.