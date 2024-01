Bez dlake na jeziku!

Rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, danima unazad nalazi se u žiži javnosti od kako vodi medijski rat sa sestrom aktuelne učesnice "Elite" Aneli Ahmić, Sitom Ahmić, a sudeći po izjavama, epilog ovog epskog rata dobićemo na sudu.

Naime, Stanija je na početku razgovora za emisiju "Premijera Vikend - Specijal" progovorila o periodu boravka u Americi, gde se preselila, tačnije u Majamiju.

- Bila sam u Americi par meseci da se sklonim iz svega ovoga, da se distanciram...Nisam htela ni da delim paketiće, ali sam odlučila da ispoštujem ovu kuću, koja je moja druga kuća - rekla je Stanija, pa se osvrnula na novogodišnju posetu u "Eliti" i raspravu koju je imala sa Aneli i učesnicima:

Nije to ono što je na bilo koji mene poremetilo, nego su mi poslali sliku kako se njena majka slikala na pragu moje zgrade. Oni treba da rešavaju međusobno, zar ne?! One su meni niko i ništa i ne znam zašto su se zakačile za mene. Evo ja sam se sklonila i on, neka sve bude kako treba, ali one mene ne ostavljaju na miru. Opsednute su sa mnom, neuračunljive i ja bih rekla da su psihički obolele. Ja dosta znam o njima, jedan od glavnih razloga što nisam ušla u rijaliti, ovo je jezivo! One iza sebe imaju, znate kakve radnje, pa do kriminalnih. Ko želi s tim da ima posla?! Niko normalan. Ja nisam iz tog sveta niti me to intresuje, što me ne ostave na miru?! Asmin ih je ostavio, neće da im se vrati, evo da ja ne budem sa njim, bio bi sa nekom drugom. Kažu da nema ništa, šta onda cvile?! Za mene se zna da sam materijalno i finansijki obezbeđena, meni ne treba muškarac da me finanssira, već za ljubav. Ta sestra njena ima četvoro dece, sa četiri različita muškarca, koji su pobegli od nje - dodala je Stanija.

Priča o izvesnom Alenu, porodičnom prijatelju porodice Ahmić, za kog je Aneli izjavila da je gajila simpatije prema njemu, te i da nikada nije imala fidbek s njegove strane, potresla je ceo region. Stanija se osvrnula i na ovu temu, te je otkrila kakva saznanja ima o celokupnoj situaciji:

- Aneli je imala tog ljubavnika pred ulazak, on je oženjen i imala je cilj da ga razvede. Ima još tu afera koje će da ugledaju svetlost dana, tako da kokice i uživajte. Ne možeš da budeš Kija Kockar i onda kada je došla majka, ona pita: "Je l' me ostavio taj Alen?". Njena majka se kune, viče da je to šifra za auto. Same su upale u jamu koju su druge kopale. Asmin zna da je uvek ona provodila vreme sa tim Alenom. Jedno je sigurno, on kada je došao u Majami, bio je sto odsto slobodan muškarac, a ona je na više strana imala više muškaraca - objasnila je Stanija, te je otkrila u kakvim odnosima je trenutno sa Asminom Durdžićem:

Posle svega ovoga mi smo ostali u korektnim i dobrim ondosima i u kontaktu smo. On se svim silama trudio da dokaže da nisu bili venčani, digao je celu islamsku zajednicu. Meni je sve to sada presmešno. Sve se gledalo od 20. juna od kada je sleteo u Majami. Koja je to bila nameštaljka i organizacija. Ona je tamo sakrila auto koji joj Asmin otplaćuje. Čim se taj auto sada upali, valjda će da dolaze da hapse - rekla je Stanija.

Ovom prilikom, ona je progovorila o, kako kaže, torturi koju doživljava od strane Aneline porodice, ali je i otkrila da Anelin brat i njegova žena ne žele kontakt sa njegovom majkom i sestrama jer, kako je navela, je su takve kakve su.

- Ja i dalje trpim torturu od njene porodice. Osim brata, čula sam da je normalan i da se ograđuje od cele ove priče. Čula sam i da njegova žena, koja je javna ličnost, ne želi kontakt sa njegovom majkom jer je takva - rekla je ona, te je dodala:

On ih ne viđa zbog majke i sestre, pretile su mu, ne želi da ide tamo u Sarajevo, gledaće da završi preko advokata celu situaciju. Itekako je on dao mnogo novca, dao joj je u avgustu 5.000 evra, valjda je ona to iskoristila za spremanje za "Elitu". To je njegova muka, to treba on da reši. To su žene, samo treba bežati od njih - istakla je rijaliti zvezda.

Za sam kraj, istakla je da nije isključeno pomirenje Aneli i Marka Janjuševića Janjuša koji trenutno, nisu u dobrim odnosima.

- Nije isključeno, jer sam kod njega videla neku emociju pravu, a s njene strane, mislim da ga koristi samo za rijaliti. Možda bi ga uvek mučilo ono što je saznao od spolja. Videćemo.

Autor: N. Ž.