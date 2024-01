ŠOK! Stanija TVRDI da je Aneli SLAGALA zbog čega je NAPUSTILA 'Elitu': Izmislila je PETICIJU...

Rijaliti učesnica Aneli Ahmić pre dva dana je na nekoliko sati napustila rijaliti, a kada se vratila, svima u Beloj kući je rekla da njen bivši muž Asmin Durdžić i starleta Stanija Dobrojević žele da joj oduzmu dete putem "peticije".

Međutim, Stanija se oglasila za Informer i rekla da ta priča nema veze sa istinom, zbog čega će Anelinu sestru Situ tužiti.

Tvrdili su da ja nekome branim da viđa dete, a danas tvrde da ja nekome oduzimam dete!? Dogovorite se gospodo sami sa sobom! Sita je prošle nedelje tokom uključenja u emisiju izjavila da ja branim Asminu da šalje novac i da viđa dete, za to joj ide tužba! A ove nedelje su prosuli priču da ja oduzimam nekome dete?! I za to im ide tužba! - rekla je Dobrojevićeva.

Starleta je otkrila da je Ahmićeva slagala, te da je izvedena napolje zbog krivične prijave, a ne zbog borbe za starateljstvo ili "peticije" koju je izmislila.

Je l' ovo pozivanje na moj javni linč i spinovanje priče koja je čista laž i izmišljotina?! Nikakav postupak za oduzimanje deteta nije pokrenut, a i da jeste, opet nema veze sa mnom. To može samo Asmin! I nije ta sa "nikoju školu" pozvana zbog oduzimanja deteta ili izmišljene peticije nego zato što je ukrala auto! Mada je i to sitnica za nju s obzirom na to da se bavila kriminalnim radnjama, prenosila kofer, pa ekipu ocinkarila i neke na drugi svet poslala! I onda od takve pravite žrtvu preko mojih leđa?! Teško, gospodo, teško! - tvrdi ona za Informer.

Stanija je podsetila na to da je i sama Anelina majka izjavila da joj ćerka "šmrče nešto na nos".

I to se radi u momentu kada Nikoja u rijalitiju izjavljuje da svaka majka smrče belo, a njena majka umetnica napolju takođe izjavljuje da je normalno da se danas svi malo "udare po nosu"?! I isto to dete teraju da prosi po autobusu? Ha, ha, ha! Nikada jaču podršku naroda nisam imala! I to pametnog, inteligentnog naroda, jer u priču "Stanija nekome oduzima dete" može da poveruje samo neka maloumna baba iz Pi*kovca koja ne zna ni da se potpiše! - rekla je starleta i poručila:

- Pažljivo slušajte svaku moju izjavu i pazite šta radite!

S obzirom na to da Dobrojevićeva i Asmin zvanično nisu potvrdili da su zajedno, pitanje je koliko bi Stanija uopšte i mogla da bude maćeha maloj Nori, a kako će Aneli i Sita reagovati na vest o nove dve tužbe koje će starleta podneti, ostaje nam da saznamo.

Podsetimo, Stanija je javno podržala Asmina u nameri da uzme starateljstvo nad malom Norom.

- Ja mislim da će on pokušati da uzme malu. Ovo čemu se izlaže dete je strašno. Ranije sam bila na strani žena, ali sada kad vidim njega, ovo je strašno. Ova situacija je takva da je on davao mnogo novca da ona bude majka i gospođa da brine o detetu. On je i kad je ona otišla u rijaliti, rekao je da su majka i Sita bile normalne da bi išao tamo i nosio pare. Sada kad je isplivao i drugi muškarac i sve, on je rešio da uzme dete - rekla je Stanija pre nekoliko dana gostujući u emisiji ''Pitam za druga'' i otkrila da će prihvatiti Noru.

Autor: pink.rs