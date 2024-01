'NE ZANIMA ME ŠTA TO ČUDOVIŠTE OBJAVLJUJE, SKUPLJAM NJEGOVE LAŽI I MONTAŽE ZA TUŽBE!' Sita Ahmić odgovorila na najnoviji Asminov ŠOK potez!

Leteće perje!

Nakon što je Asmin Durdžić ponovo aktivirao svoj profil na društvenoj mreži Inbstagram gde je najavio veliko raskrinkavanje Aneli Ahmić i njene porodice, usledilo je novo obraćanje Aneline sestre Site.

Budući da su Siti počeli da pristižu statusi koje Asmin objavljuje, ona je rešila da poruči sledeće:

- Narode, ne šaljite mi ništa šta piše ovo čudovište, on ni za šta dokaz nema, ovo sve je već objavljivao, sve je laž i montaža i ja to sve imam za tužbe, tako da me ne zanima ništa od toga. O njima priča google, o meni onakav gulaš, tako da mene ne potresa - poručila je Sita.

Autor: Pink.rs