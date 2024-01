'NERED' JE UVEK NA MESTU VANREDNO DOBRIH DEŠAVANJA! Četiri sjajna domaća benda oduvala su beogradsku publiku!

Nothing Sacred, S.U.S., Drawbacks i Vox Populi obeleželi su prošlu nedelju svirkom u Zappa Bazi.

Vikend jutarnja emisija "Nered" na RED TVu , koju vodi i uređuje jedna od omiljenih RED voditeljki - Anđela Ašanin, bavi se interesantnim temama koje daju specifičnost njenoj autorskoj emisiji i izdvajaju od drugih jutarnjih formata . Ovog vikenda, pored zanimljivih gostiju iz raznih sfera, imali smo priliku i da osetimo kroz reportažu o mini hard core i punk rock festivalu u Zappa Bazi - pravi spektakl teške kategorije.

Kako je Anđela napomenula, Miloš Mitrović - gitarista benda S.U.S. posetio je RED TV i u emisiji "Ne gledam ti ja to" najavio događaj. Ljubitelji tvrđeg gitarskog zvuka u četvrtak 18.01. imali su priliku da u Zappa Bazi prisustvuju mini hard core i punk rock festivalu sada već veterana domaćeg undergrounda od kojih su neki na domaćoj sceni čak od ’90. Na old skul hard kor pank događaju učestvovala su četiri sjajna domaća benda - Nothing Sacred, S.U.S., Drawbacks i Vox Populi.

Miloš Mitrović (Miki) - gitarista i Marjan Terzić (Kapetan Terza) - bubanj i vokal benda S.U.S. podelili su svoje impresije nakon završetka mini festivala. Momci su se složili da je događaj protekao izvanredno. Uz dosta dobru posećenost veče energetski je bilo dosta jako - kako među publikom, tako i na bini. Bendovi se veoma dugo međusobno poznaju i druže, na licima svih koji su uživali u muzici ova četiri sjajna benda - videlo se da im je bilo jako zabavno, a i izvođači su delili istu emociju sa publikom. Terza je imao to zadovoljstvo i da to veče u Zappa Bazi svira sa čak dva benda - malopre pomenutim S.U.S.-om i bendom Nothing Sacred.

Slobodan Đukić (Boba) - gitarista benda Drawbacks, koji postoji još od 1995. godine i nastao je u Velikoj Plani, sa svojim bendom je do 2011. godine bio veoma koncertno aktivan. Svirali u širom zemlje na većim i manjim festivalima, a nakon kraće pauze - pre dve godine članovi benda su se ponovo sastali i rešili da se vrate na stazu hard core punka u svojim četrdesetim godinama života. Publika je sjajno prihvatila njihov povratak na scenu. Sa svojim prijateljima iz bedova Nothing Sacred i S.U.S. došao je na ideju za ovaj događaj. Boba je oduševljen kako je koncert protekao i napomenuo da je među poštovaocima tvrđeg zvuka koji su posetili Zappa Bazu, je bilo i starije i mlađe publike - što je pokazatelj da hard core i punk rock muzika i dalje žive.

Četvrtak veče u Zappa Bazi obilovao je izvanrednom energijom i zvukom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Momci su ispunili svoju misiju i učinili Beograd mestom koji i te kako muzički ima šta da ponudi, a da nije u pitanju mainstream. Delić atmosfere sa događaja, kao i šta su još Miloš, Terza i Boba govorili za RED TV - možete pogledati na RED TV Youtube kanalu.

