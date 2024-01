Zijo Valentino osuo paljbu po mlađim kolegama: To što danas rade nekad je bila BRUKA I SRAMOTA!

Mesecima unazad traje rat starijih i mlađih pevača oko presnimavanja starih, popularnih pesama, takozvanih "kavera", a sada je svoj sud izneo i Zijo Valentino.

Grupa ‘Valentino’ postoji preko četrdeset godina i puno ljudi je prošlo kroz bend. Ja se tačno sećam problema koje sam imao sa svim tim kolegama i današnjim prijateljima, dok sam im objašnjavao emociju i ono što sam zamislio. Tako da tvrdim da ako imaš interesantnu, neobičnu boju glasa i dikciju naravno, autor može da ispriča priču. Ako ne, bolje onda na jedan iskreniji način, koji ustvari pravi emociju koja se zove muzika i pesma – ispričao je on u jednoj emisiji.

Valentino je podelio i svoje mišljenje o takozvanim kaver bendovima, ističući da nije njihov veliki obožavatelj.

- Ja inače nisam veliki fanatik „kaver“ bendova koji su jako popularni, i sjajnih ima. Gledao sam dosta bendova iz naše regije koji rade savršeno posao i koji prave veliki posao, čak i po svetu, ali kao autor mi je to nešto u koliziji sa mojim mišljenjem o muzici. Mi smo se uvek takmičili ko će bolju pesmu napraviti i svi smo bili drugačiji. Nisi smeo biti isti, to je bila bruka i sramota, a sad je sve „copy, paste“ – rekao je on, pa dodao koliko je zapravo teško otpevati tuđu pesmu.

-To nije čak ni tako jednostavno, ja znam kad sam bio u nekim žirijima, pa su uzimali moje pesme ili od kolega, čak i ako uzmeš te pop rok koje se čine jednostavnijim, nije to uopšte lako za otpevati. To nema one visine koje mogu da ponude Čolić, Šaban ili Alen Islamović naprimer, i to ima jedan poseban izražaj i emociju– istakao je Zijo.

