'ŽAO MI JE I OSEĆAM SE ODGOVORNIM' Dejan Milićević progovorio o operaciji posle koje je Indi jedva ostala ŽIVA! ''Ja sam je na to naterao''

Nije znao da će tako loše proći!

Indira Aradinović, poznatija kao Indi, je pre više od tri godine rešila da dovede svoju kilažu do savršenstva, te je odlučila da ode pod nož i uradi operaciju smanjenja želuca. Zbog komplikacija morala da ostane malo duže u bolnici.Indi je nakon operacije smanjenja želuca prošla kroz pakao. Usledile su razne komplikacije, te je zbog njih ležala 13 dana u bolnici. Pevačica je progovorila o tome koliko je sama operacija opasna po život.

Pevačica je imala nekoliko operacija posle smanjenja želuca, posle koje joj je izvađena slezina i ugrađen bajpas.

- Srećna sam što sam živa, a kažu da ovaj osmeh koji ja nosim je od 1.000 suza kojih sam isplakala. Ne znači da je svaka operacija ista kao moj slučaj, zato pored mene sada sedi moj kolega i prijatelj Dejan Milićević koji je takođe operisao želudac. Nikome nije isto i svaki organizam drugačije reaguje. Ja sam gledala i statistiku neku koja kaže da svaka peta osoba premine zbog ove operacije. Mene i Dejana je isti hirurg operisao, ali smo različito podneli operaciju - rekla je Indi.

- Doktor hirurg i ja smo izgubili kontakt nakon mog alarmantnog stanja i situacije gde je meni bio ugrožen život - rekla je Indi.

Dejan Milićević se nadovezao na pevačicinu priču i priznao da je on bio inicijator njene operacije posle koje su joj se borili za život.

- Želim što više da kažem zbog ljudi koji razmišljaju o ovoj proceduri. Meni je jako žao Indi, ona je jedva ostala živa, a ja sam posle pet dana nasavio sa poslom i nije mi bilo ništa. To sve zavisi od osobe do osobe. Ne plašite ljude, ko god želi da se operiše prvo mora da proveri zdravstveno stanje. Ljudi moraju da se konsultuju i sa psiholozima pre procedure. Meni je mnogo žao zbog svega što je Indi preživela. Ja sam u jednu ruku i insistirao da ona uradi tu operaciju i osetio sam se krivim zbog toga. Ona je jedna od najlepših žena na Balkanu i nije to zaslužila - rekao je Dejan Milićević.

Autor: pink.rs