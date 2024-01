Jovana je emotivnu scenu objavila javno!

Voditeljka TV Pink Jovana Jeremić doživela je pravo iznenađenje nakon Jutarnjeg programa.

Naime, Jovanu je nakon emisije sačekao dečak koji je u kolicima, a nju je ovaj emotivni susret doveo do suza. Jovana je scenu objavila javno, a potom poručila:

- Danas sam imala najemotivniji dan. Moja duša je toliko vrištala zbog nemoći da pomognem Metodiju. Po izjavi njegove majke, ovo dete me patološki voli. Samo zbog Jovane Jeremić je vežbao da na rukama ustane iz kolica iako ne može da hoda. Želja mu je bila da me upozna. Dovela ga je majka na Pink. Nisam znala šta me čeka kada sam krenula kući posle jutarnjeg. Čista ljubav - napisala je voditeljka na storiju na Instagramu.

Autor: Pink.rs