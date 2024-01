RASTA JE CAVA, NIJE ISPAO FER: Vesna Đogani brutalno oplela po reperu, pa poručila: Sve ovo rade zbog para...

Bila je jasna!

Pevačica Vesna Đogani isporzivala je nedavno trepere i njihovu muziku, navodeći da Rasta, Devito i Vojaž neće postojati na muzičkoj sceni za dve godine. Reper Stefan Đurić Rasta brzo je rešio da odgovori koleginici putem svog Instagrama sledeći način:

- Ko će da podseti gospođu da je bila sa svojim mužem/ljubavnikom kod mene u studiju da izmole pesmu", napisao je on, a sada je Vesna ponovo prokomentarisala celu situaciju i otkrila kako je ovaj njegov komentar utisao na nju:

- Nemam komentar, on je ispao onako malo cava, nije ispao fer, iznenadio me je time što je rekao, ja sam stekla utisak da oni sve ovo rade zbog para. Mene ne može niko da iznervira, a pogotovo ne on - rekla je Vesna.

Podsetimo, Đoganijeva je navela i da je treperima bitan samo novac koji zarađuju, a ne i karijera i opstanak na sceni.

- Vojaž, Rasta, Devito, oni samo hoće brzu lovu, dobru lovu, oni neće biti tu za dve godine sigurna sam. Oni gledaju biznis, oni sad kako se ponašaju u svojoj karijeri, oni to rade kao biznis, to je svima nama jasno. Njega ne zanima da za trideset i nešto, plus, radi i ide na tezge, boli ga uvo. Pa i dan danas on izbaci album da bi dobijao od Spotifaja i ostalo, mislim jasna nam je matematika, mi koji smo stariji, koji se bavimo time malo duže - istakla je Đoganijeva.

Autor: Pink.rs