'MNOGI SU PITALI ZAŠTO JA NISAM OTPEVALA PESMU' Mina Kostić iskreno o Ceci i filmu o Džeju: Ispalo je kao da se ja bunim, ali...

Legendarni pevač Džej Ramadanovski 6. decembra 2020. godine izgubio je životnu bitku, a o njegovom životu snimljen je film "Nedelja".

Jedna od osoba koja je delila nezaboravne trenutke s Džejevim, kako na sceni, tako i van nje, je pevačica Mina Kostić. Njihov duet "Slavija" ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji, a Mina se u jednoj emisiji prisetila pevača i njihovih zajedničkih trenutaka, ali i filma "Nedelja" koji je nedavno pogledala.

- Film mi je bio vrlo dirljiv. Najtužnije je njegovo detinjstvo. Znam priču, ali kada sam gledala, baš mi je bilo tužno. Ja sam krenula sa svojim detetom, ona je imala želju da pogleda film. Bilo je suza i bilo je puno prijatelja. Bili su tu Rule, mi smo zajedno sedeli. Acko, Gruja sa Dorćola. Pa smo onako evocirali te uspomene. Lepo su svi odglumili. Te neke detalje nisam znala. Znam za Miću. Ali tih godina se nisam družila. Ja sam tad počinjala da pevam praktično. Mnogi su me pitali zašto ja nisam otpevala pesmu. Sada je ispalo kao da se ja nešto bunim. Ne zaista. Ceca je to fenomenalno odpevala. Zašto nisam ja? Verovatno je zbog toga što se tada nisam družila sa njim. Ali sam naravno od 1993. godine kada je on mene upoznao i kada me je video. Od tada smo nerazdvojni. Čak sam pevala u njegovom klubu "Bombo". I tako sam ja sa Džejom išla kroz život, kalila se. Doživljavala uglavnom prelepe stvari sa njim, naučila mnogo toga. Naučila o životu, upoznala mnogo, mnogo ljudi. I onako bila sam baš voljena od strane Džeja, nazivao me je sestrom. Žao mi je kad ljudi komentarišu da ja ovo koristim kao marketing. Znate, jako je ružno kada se tako komentariše. Ja prosto nisam kriva što niko drugi ne želi da priča o Džeju. Ja sa puno ljubavi, sa puno emocije i sa punim srcem ću uvek pričati o njemu - rekla je pevačica.

Potom se osvrnula na njihovu duet koji nikada nije dobio spot.

- Mnogo mi je žao što nemamo spot, tada u to vreme njega nisi mogao da uhvatiš. Spot će biti urađen. Dogovarala sam se da li će to Igor da uradi, ili neko drugi. Recimo ubacićemo slike Džeja, da li ćemo snimati na Slaviji ili Dorćolu videćemo. Stvarno je veliki hit gde god da odem. Ja sam sad bila u Kninu, bilo je prelepo, ja sam pet puta pevala tu pesmu, svi su je pevali u glas. Znači, stvarno sam srećna što sam pevala i Džejeve pesme. Rado ih pevam. Ja sam samo njega iskreno volela, uživala u njegovim pesmama, uživala u njegovom društvu, bila sam jako srećna što mi je prijatelj, tako i sa Sinanom, tako i sa Šabanom, oni su mene prihvatili kao svoju i ja sam imala tu čast. A drugi, neka pričaju šta hoće - istakla je.

