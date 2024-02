'MOJA PORODICA BILA JE U KATASTROFALNOM STANJU...' Đorđe David otkrio kroz kakve lomove su prošli njegovi najbliži zbog svega, pa do detalja opisao scenu koja je prethodila jezivoj nesreći: Da je bilo tako - NE BI BILO PREŽIVELIH... (VIDEO)

Prisetio se momenta koji je prethodio svemu!

Đorđe David održao je danas konferenciju za novinare nakon saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji, kada je usmrtio ženu nakon sudara na auto-putu. Roker se pojavio u crnini vidno utučen i slomljen, te je progovorio o nedelu koje se nedavno dogodilo.

On je otkrio i u kakvom je stanju bila njegova porodica zbog jezive saobraćajne nesreće, ali i kakav katastrofalan scenario je zapravo izbegnut.

- Iz bolnice i policije sam pušten nakon što je prošla procedura, stigao sam u hotel i istuširao se, legao da spavam... Imao sam oko 2.500 poziva kad sam ustao. Zvali su me ljudi i koji treba i koji ne treba da me zovu. Strahovit šok sam doživeo kad sam čuo u kakvom je stanju moja pordica, moja supruga Ana, dete, kolege... Moja porodica i bend su bili u katastrofalnom emotivnom stanju, oni su se raspitivali šta može da se desi, negde je to smirenje kod njih nastupilo u utorak, treći dan od nesreće, kad sam video da su se oni sredili, počela je moja agonija... - poručio je Đorđe David i dodao:

- Automobil je otišao u staro gvožđe, totalna šteta. Nemam nikakav strah od vožnje jer sam svestan svakog trenutka, sekunda i momenta. Kilometar i po pre toga sam zaobišao kamion neki onaj dugačak, koji je izašao ko 110 na sat, ja sam se kretao propsianom brzinom od 130 na sat. Ako je trebalo da se desi, mislim da je kamion na njih naleteo da i od tih preživelih ljudi ništa ne bi ostalo. Svašta mi kroz glavu prolazi, svakakvi filmovi. Nazad nema svakako i to je to - rekao je roker.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs