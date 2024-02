ŠOK OPTUŽBE SEVERININOG BIVŠEG MENADŽERA: Nudili su mi kuću na Braču ako je optužim da je NARKOMANKA!

Njemu je navodno za lažno svedočenje obećana primamljiva nagrada.

Bivši Severinin menadžer i prijetelj, Edvin Softić, tvrdi da ga je Željka Pokupec, advokatica Milana Popovića, bivša zagrebačka županijska državna odvetnica, nagovarala da lažno svedoči protiv Severine. Njemu je navodno za lažno svedočenje obećana mu je primamljiva nagrada.

“Pokupec mi se javila u septembru 2021. godine. Tražila je da se vidimo. Ništa drugo nisam znao, već da mi je jednom davno obećala pomoći da rešim problem koji sam imao oko banke sa stanom.

Kada mi se Pokupec javila, ponadao sam se da ću s njom razgovarati oko svog problema, ne znajući da je ona već tada bila advokatica Milana Popovića. Našli smo se i rekla mi je da ja jako dobro znam koliko je ona dobro informirana te kakve sve ima kontakte, počevši od policije, ispričao je Softić za Index.Tada mi je rekla da ima nekakve informacije koje meni baš ne idu u prilog. Insinuirala mi je da zna kako ja već godinama Severinu snabdevam narkoticima. Trebale su mi dve minute da dođem do vazduha.Rekao sam joj da to u životu nisam probao, da ne znam niti gde se to može nabaviti, a kamoli da sam davao Severini koja takođe nikada ništa nije konzumirala. Gnušala se droge, ne bi ni tako dobro izgledala da ih je uzimala, a uz to je meni više puta rekla: ‘Nemoj slučajno da ti padne na pamet da bi to negde probao.’Pokupec je ostala uporna tražeći od mene da će, ako budem svedočio na sudu da sam Severini nosio opijate, rešiti moje probleme s bankom oko stana u roku od par dana.Uz to mi je ponudila kuću na Braču od 80 kvadrata. I dalje mi je bilo totalno nejasno zašto tako bahato razgovara sa mnom jer još uvek nisam znao da je ona Popovićeva advokatica.

Nije mi bilo jasno što sam to napravio da me ucenjuje na način da će rešiti moje probleme ako pristanem lažno svedočiti protiv Severine, pa sam prestao govoriti. Ustvari, zanemeo sam. Rekla mi je da će rešiti sve moje tadašnje probleme, ali pod uslovomda budem svedok Milanu Popoviću. Onda sam počeo shvatati o čemu je reč.Celo vreme sam ćutao. Pokupec mi je dala rok dan do dva da joj odgovorim. Znao sam s kime imam posla. Bio sam u tolikom šoku. Nazvao sam Severininog menadžera Tomicu i sve mu ispričao.Sad kada sam video do čega je to dovelo, odlučio sam progovoriti o tome kako je bivša županijska državna odvetnica operisala u slučaju. Za to je sigurno jako dobro plaćena. Iz pouzdanih izvora znam da je Popović jako dobro plaćao sve svoje advokate”, ispričao je Softić dodavši da je o tome razgovarao i sa policijom.“Severina i Milan nikad nisu bili u braku, to ljudi često mešaju i on je dosta kasno, dosta nakon detetovog rođenja, odlučio da želi biti otac. U početku je govorio da ne želi imati veze sa sinom i da ne želi da mu se šalju njegove fotografije. Tome sam bio svedok jednom prilikom dok smo bili u Zadru.

Popović je insistirao na tome, a Severina je bila pomirljiva i pokušala s njim razgovarati. Međutim, on nije imao nikakav interes. Kada se Severina pomalo počela miriti s tim, kada je Aleksandar imao oko godinu dana, Popović se počeo angažovati i krenuli su pritisci, angažiranje advokata, i tada kreću njegove tužbe oko starateljstva.Koji su razlozi da se tako ponaša ne znam. S obzirom na to da je on proračunat i da je njemu sve u životu matematika, samo on zna što s tim želi. Mislim da je išao s tim da uništi Severinu, a to može učiniti preko deteta.“Ne mogu komentarisati nečije navodne izjave, pa tako ni navodne izjave gospodina Softića, međutim mogu samo navesti kako nije istina da bih ja gospodinu Softiću nudila ‘pogodnosti’ ili ‘tražila’ da svedoči protiv bilo koga u bilo kojem postupku.”Željku Pokupec je bivša zagrebačka županijska državna odvetnica, koja je smenjena zbog sumnje na zloupotrebu položaja i vlasti.

Autor: Pink.rs