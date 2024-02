RASTAO JE UZ ''JUTRO JE'': Nada Topčagić o hitu koleginice koji sluša Ibrahimović, pa otkrila koje pevačice još voli čuveni fudbaler!

Pevačica Nada Topčagić oglasila se i prokomentarisala fubalera Zlatana Ibrahimovića koji se na festivalu Sanremo pojavio na bini uz pesmu Lepe Brene "Luda za tobom".

Naime, na pomenutom pevačkom takmičenju Italija je birala svog predstavnika za Evroviziju, a Zlatan je, kao i pre tri godine, došao kao specijalni gost.

Tada su Italijani imali priliku da čuju megahit Nade Topčagić "Jutro je", a Ibrahimović je priznao da je pevačicin veliki fan, kao i da mu je pomenuta numera jedna od omiljenih pesama.

Međutim, iako se ove godine pojavio sa pesmom drugog izvođača, Topčagićeva nije razočarana.

- Super, neka je izašao sa Breninom pesmom. Nadam se da će sledeći put izaći sa nekom trećom. Znate kako, on voli pesme sa naših prostora, od naših izvođača, a moja pesma mu je bila najdraža. On je to i rekao, rastao je uz pesmu "Jutro je". Proslavio je 500-ti gol uz tu pesmu, bila sam mu na rođendanu... Ali voli i druge pesme. Kada sam bila na njegovom rođendanu, vrlo me je iznenadio, voli recimo pesmu i od Ane Nikolić "Sandale", voli i Daru Bubamaru, Halida Bešlića... Sve sluša. Ima raznolik muzički ukus. Ne osećam se izdano, bitno je da bude pesma sa naših prostora. Nek dođe i neko drugi na red, a ne samo ja - rekla je Nada kroz smeh i otkrila da Zlatan nije jedini sportista koji je njen veliki fan, te da i drugi rado slušaju njene pesme.

- Novak Đoković je igrao kolo uz moju pesmu, pevao je i on "Jutro je", dosta me je voleo i Savo Milošević, košarkaši... Mnogo me ljudi vole, ima dosta sportista među njima. Nedavno sam nastupala u Kraljevu i bez ikakve pompe i reklama, trg je bio pun, to je bilo strašno! Ono što me je najviše oduševilo je što je među publikom bilo mnogo klinaca, a mogli su da biraju gde će da odu.

