'POTISNULA SAM TO DUBOKO, DUBOKO U SEBE...' Tajči posle ZLOSTAVLJANJA otkrila razlog povlačenja sa scene!

Hrvatsku pop pevačicu Tatjanu Kameron, poznatiju kao Tajči, pamte generacije po pesmi "Hajde da ludujemo" i brojnim drugim hitovima koje je na emotivan način znala prenositi na publiku.

I ne samo pesmom, nego i plesnim pokretima. Tajči je s devetnaest godina postala ultimativna zvezda i idol mladih, a onda se ubrzo povukla sa scene i otišla u Ameriku. Jednom prilikom Tajči je za hrvatske medije otkrila razlog te odluke.

- Taj osećaj pripadnosti sebi, da znam da sam svoja, a ne nečija, bio je sigurno razlog zbog koga sam ja odlučila da odem - rekla je pevačica.

Tajči se tada osvrnula i na seksualno zlostavljanje koje je doživela kao tinejdžerka, te je sve, kako je priznala, potisnula duboko u sebi.

- Nisam imala alata, to je problem, kako sam ja privatno bila isprogramirana okolinom, vremenom, ja sam to potisnula duboko, duboko u sebe… Moja baka je znala reći: "Ja ću to poneti u grob." Tako da sam odlučila da nikada nikome ni slučajno neću reći, nego da ću to poneti u grob - istakla je Tajči, a o svemu što joj se dogodilo nije rekla majci.

- Ni njoj, jer da sam rekla mami, ona me više ne bi pustila nigde da idem sama, ni na nastup, a bojala sam joj se i reći jer sam je želela zaštiti. Kako nešto tako užasno reći mami? Ma puklo bi joj srce - rekla je pevačica.

Tajči je otkrila da muškarca koji ju je zlostavljao nikada nije prijavila.

- Nema imena, to nije uopšte važno, jer to je toliko puno vremena prošlo da ne možeš ti sada nekoga tražiti, nije to cilj… Ja ne znam je li ta osoba živa uopšte, a s druge strane da ulažem energiju u to… I oni muškarci i njima se to događa iz neke traume - rekla je Tatjana, koja kaže da već duže vreme radi sa žrtvama koje su svašta proživele u životu.

- Radim u zatvoru sa ženama koje su svašta prošle, mnogo gore nego ja… Sa ženama koje su bile pravo roblje… Žrtve seksualnog ropstva nisu zavezane. Nažalost, kada policajac zaustavi auto u kojem su dve cure koje "nekome pripadaju" one ti nikada neće to dati do znanja jer se boje i jer su izmanipulisane. Sa tim mojim radom s tim ženama ja dajem doprinos da se to menja, time kako ja odgajam svoja tri sina ja tu vidim svoju odgovornost. Treba izlečiti društvo! Normalno da se sada to dogodi da ću otići i reći ovaj čovek - morate ga lečiti, ali kada prođe tako puno vremena, ima drugih načina na koje mi možemo uticati da se to više ne događa i ne ponavlja - rekla je pevačica u jednom podkastu, a preneo je "Jutarnji.hr."

