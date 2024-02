Takav gest nije očekivala!

Pevačica Vera Matović gost je emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a tom prilikom prisetila se svijih početaka i jedne anegdote kada joj je pobegao avion za Floridu. Nakon toga usledilo je iznenađenje zbog kojeg je pevačica plakala tada, a suze nije mogla da zadrži ni sada dok se prisećala svega toga.

- Stres ogroman mi je bio kad mi je odleteo avion za Floridu, ja došla na aerodorm, menadžer me ostavio. Nije bilo telefona, ničega... Bili smo učekaonici, imala sam vremea za totalet, međutim kad sam se vreatila otišli su svi za Floridu. To je stres bio preveliki, ja čekam sledeći i sad razmišljam kako su svi otišli koji su mene čekali. Ja sam bila puna stresa u avionu kako ću kad siđem, kad sletim. Ja na mikrofon samo čujem: Želimo dobrodošlicu našoj sestri Veri Matović''. Kako su oni to rekli, ja sam počela da plače. Ja sam se sva naježila i počela da plačem. Evo i sada mi suze idu... Oni su se raspitivali gde se ja nalazim i zašto nisam sletela kad je trebalo. To veče sam odradila, odmah otišla na scenu... Bilo je i situacija kad nisam mogla da pevam - otkrila je Matovićeva, a suze nije mogla da zadrži ni ovog puta, i to u programu uživo.

- U to vreme bilo je sramota da se se žene bave pevanjem. Jedan orkestar nije imao pevačicu i pitali su moje da se bavim pevanjem s njima. Moji su to dozvolili i to je tako krenulo, posle je došao mij suprug Braca koji mi je mnogo pomogao. Mene su gledali kao sestru, iako sam važila za lepu ženu. Od prvog bakšiša moj brat i ja smo iskopali bunar u dvorištu - otkrila je Vera o svojim počecima i dodala:

- Kad je Braca rekao da se meni da bakšiš da kupim čarape, haljinu, ja sam rekla da je to moj muž i tako je i bilo - priznala je pevačica.

Autor: Pink.rs