SKANDAL! GRADONAČELNIK ZADRA ZABRANIO da Aleksandra Prijović održi koncert tamo!

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić nije dozvolio koncert Aleksandre Prijović koji je trebalo da se održi u Zadru.

Koncert je navodno trebalo da se održi u maju u dvorani Krešimir Ćosić, ali je Dukić izričito odbio da u gradu peva srpska zvezda, pa koncert nije zakazan ni najavljen. Kako dalje prenosi pomenuti hrvatski medij, Dukić je odbio organizatore koncerta i to opravdao tvrdnjom da "nema slobodnih termina" u dvorani Krešimir Ćosić. Gradonačelnik Zadra nije odgovorio na upite Indexa, a nisu se javili ni iz uprave dvorane.

O koncertu Aleksandre Prijović u Zadru počelo se govoriti krajem prošle godine, nakon što je pevačica zakazala i napunila pet zagrebačkih Arena. Zadarski list tada je pisao da postoji interes za koncert srpske zvezde te da se održavanje planira u 2024. godini.

Tvrdnje gradonačelnika da je Višnjik prebukiran ne čine se baš tačnima, piše pomenuti medij.Na sajtu Sportskog centra Višnjik kažu da će od marta do maja tekuće godine biti održane tri estrade, a time su najavili i koncerte Severine, Jelene Rozge i grupe Lord of the Dance.Kako nezvanično saznaje Index.hr, gradonačelnik se predomislio nakon upita novinara, a odluka bi o koncertu Aleksandre Prijović mogla biti doneta sutra u Zadru. A da li postoji opcija da se koncert ipak održi, znaće se uskoro.

