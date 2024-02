Šok!

Brat popularne učesnice rijalitija Žane Omnie, Miloš Ljubenović, oglasio se za naš portal. On je progovorio o Ivanovoj gej aferi koja je uzdrmala javnost. Naime, Žana je optužila Ivana da je bio intiman sa frizerom, što je njen brat i potvrdio. On je otkrio da se to desilo dok je Ivan bio u pijanom stanju i da je napadao određene momke ''mrtav pijan'', pa je na kraju posustao određeni frizer. Takođe je otkrio da zna za sve njegove kockarske dugove i da se zaduživao kamatašima.

Ja Elitu slabo pratim,ali od kad su krenule svađe sa tim polučovekom moraću da ti kažem sledeće, znam tog propalog fudbalera. Išli smo zajedno u osnovnu školu Starina Novak, samo sam ja malo mlađi ali svakako me svi znaju u tom kraju jer tu i živimo ceo život. Znam da je ceo život uzimao na kamatu i da je kockarčina ozbiljna, znam za njegovu aferu sa nekim muškarcima jer moj drugar je bio svedok da je napadao na toj žurki privatnoj davnih dana nekog momka i da su imali se*s. On je bio tad u katastrofalnom stanju (pijan i ko zna još na kojim lekovima). Uglavnom taj frizer Šadi će se odazvati da ispriča tačno kako se sve izdešavalo, a što se tiče Marinkovića mislim da ima mu*a čim može da izmišlja i priča o Žani takve stvari. A iskreno mi ne igramo rijaliti napolju, bojim se da Marinković može da se oklizne na dve kore od banane, spominje neke ljude i vređa a ne poznaje ih. Ali dobro opet kažem sve će se videti ko je ko kad se završi rijaliti. A što se tiče frizera, sam će da potvrdi sve to jer je to stvarno istina. Drago mi je da sam imao priliku da demantujem propalog fudbalera i klošara iz kraja. Inače Žana se zove Žana, a to što lupetaju samo izmišljaju, ima rodni list gde možete da se uverite, na Vidikovcu ima 1 stan i sestra na Zvezdari 1, na Kopaoniku jedan apartman i kuću na Kosmaju mislim o čemu priča taj polučovek?! - otkrio je Žanin brat za Pink.rs.

Autor: N.Š.