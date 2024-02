'TO MOŽE SAMO JEDNA ČASNA ŽENA!' Pokojni pevač jednom prilikom otkrio šta se dešavalo u Arkanovoj kući nakon što je UBIJEN: Evo šta je Ražnatovićeva prva supruga rekla o Ceci!

Ovo je mnoge iznenadilo!

Pevač Zoran Kalezić, tokom svog života, jednom prilikom otkrio je detalje iz noći kada je ubijen Željko Ražnatović Arkan i atmosferu u njegovom domu na dan ubistva.

- Kad je Arkan ubijen, Natalija (Arkanova prva supruga), njihova deca, moja supruga Vera i ja smo iz naše kući otišli u Željkov dom. Moja majka je izgubila dva sina, dva moja brata. Znam koliko je to teško. Sećam se suza Arkanove majke Slavke - pričao je Kalezić.

U više navrata je priznao da je u njihovim životima bio prisutan ali isključivo kao umetnik i to čist kao suza.

- Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu, a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla – nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je voleo ovu ženu (Cecu, prim. aut.). Eto to može samo jedna časna žena kakva je bila Natalija da kaže u trenutku kada mrtvog oca njene dece", ispričao je jednom prilikom Kalezić.

Podsetimo, Željko Ražnatović je ubijen 15. januara 2000. godine, nešto posle 17 časova, u hotelu Interkontinental u Beogradu. Sahranjen je 20. januara na beogradskom Novom groblju.

Autor: Pink.rs