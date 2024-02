PROSLAVILA 42. ROĐENDAN! Milica Dabović obajvila snimak sa žurke! Sve vreme skakala u haljini bez BRUSHALTERA!

Toliko misli a ja zanemela... Trudim se da sastavim par recenica, olaksam dusu... Nekako me boli ali sve sam jaca. Ne mogu upakovati nesto u sareni papir i slagati. Mogu da verujem i ne odustajem. Uvek sam znala da dam 100 posto sebe na terenu i van njega...Nikada nisam bila ravnodusna, ljubomorna, iskompleksirana,zavisna i pakosna! Isla sam glavom kroz zid. Uvek sam zelela i radila najbolje za druge a meni kako ostane. E to me cinilo srecnom. Veceras gledam prijatelje koji me vole,srecne zbog moje srece i tuzne zbog mojih suza ali u pogledu znam sta misle... Hvala vam na svakom minutu koji ste mi posvetili na svakoj lepoj reci koju ste mi uputili, hvala na paznji i poklonima, hvala na ljubavi! ! Zivot je nepredvidiv, mac sa sve ostrice...ili si pukovnik ili pokojnik! Idem dalje sama 42. godine malo li je? Neki novi pocetak, mirna DETE I JA! Srecan mi rodjendan!! Hvala divni ljudi!