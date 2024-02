Otkrio kako su izgledali njihovi poslednji razgovori.

Juče je obeležena peta godišnjica smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića. Šaulić je život izgubio u saobraćajnoj nesreći nedaleko od Bilefelda, a tom prilikom stradao je i Mirsad Kerić, dok je pevačev kum Slobodan Stojadinović zadobio teške povrede. Šaulićev kum za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' otkrio je potresne detalje Šabanove pogibije i slikama koje će mu zauvek ostati urezane u sećanju.

- 16. februara smo poleteli za Dizeldorf, pozvali smo organizatore nastupa rekli su da dođemo do Bilefelda da prespavamo tamo. Dva sata je taj put trajao, sedeli smo pozadi i pričali. U zadnjih nekoliko dana osetio sam kao da to nije taj Šaban kog ja poznajem. Kao da ga je nešto mučilo. Pričali smo dugo o pokojnom Sinanu i tome kako je provodio svoje poslednje dane. Rekao je tada za sebe: ''Ja neću još dugo... završiću na bini'' - rekao je Šabanov kum u ''Premijera - Vikend specijalu'' i dodao:

- Nisam hteo da ga budim, tog jutra on je meni zakucao na vrata i požurivao me da krenemo. Dolazimo do auta, otvaramo vrata, on je uvek voleo da sedi iza, tada je hteo da sedne napred. Ja sam zaspao, samo sam zatvroio oči, padam , pa plivam, pa letim, smejem se, pa se grčim, vidim neko svetlo. U jednom momentu video sam Šabana u čudnom položaju i njegove teške uzdahe, to je jezivo bilo... - poručio je Slobodan.

Autor: Pink.rs