'SVI MI ŽELE PROPAST!' Mladu folkerku sapliću gde stignu na estradi: Mi, pevačice, moramo da budemo aždaje s mozgom

Zorana Mićanović za kratko vreme postigla je neverovatan uspeh nakon takmičenja u „Zvezdama Granda“, a sad je progovorila o izazovima koje je doživela u svom poslu, ističući koliko su je neki ljudi povredili svojim postupcima.

Ona je priznala da se uvek trudila da bude fina i dobra, kao i da u svemu što radi ide srcem, ali da smatra da nisu svi takvi.

Moram da razmišljam deset godina unapred. Moj posao je takav, svi gledaju samo kako će da te prevare, kako da te iskoriste na bilo koji način i mislim da, pogotovo pevačice, moramo da budemo ozbiljne aždaje sa mozgom. I dalje se trudim da budem dobra i fina, ali to ljudi jako iskorišćavaju. Ja idem srcem, nikad nisam ništa radila zbog interesa ili zbog novca, ali svi smo drugačiji – rekla je ona.

Zorana je naglasila da su je mnogi povredili, a posebno oni koje je smatrala članovima svoje porodice.

- Mnogo sam se razočarala u ljude i baš me je ove godine povredilo par ljudi koje sam bukvalno smatrala kao svoju porodicu, ali to se dešava. Mislim da je to tek početak i to je tako kad si mlad. Svima veruješ, za sve misliš da su ti prijatelji, a ustvari shvatiš na kraju da su ti sve pričali kontra. Žele da vide tvoju propast, niko ne želi da uspeš. Ja se zaista radujem svačijem uspehu i od pevača, glumaca, sportista – istakla je pevačica.

Autor: pink.rs