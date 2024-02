Ljubav im je preča!

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović danima unazad ulaze u sukobe koji su, kako kažu njihovi cimeri, jako besmisleni i bez ikakvih povoda, te je Ranković malo pre pokazao Aniti zube ispod trema, što je ona, po svemu sudeći, shvatila ozbiljno.

No, međutim, s obzirom na to da su svađe bile bazirane na Dženifer Lopez, zapraćivanju na instagramu, bubuljici ili pak, energetiskim pićima, Anita je rešila da sve to ostave iza sebe i pomire se.

Ona je prišla Rankoviću koji je sedeo na kauču, te je tom prilikom počela da se ljubi sa njim, a kako će teći ovaj odnos, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.