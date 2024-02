NIJE ON JAZAVAC, ON JE ''ŠAZAVAC'': Stanislav nastavio rafalnu paljbu po Ša, pa otkrio u kakvom je odnosu Miona bila s njegovom porodicom: Nije ona DRUŽELJUBIVA... (VIDEO)

Razvezao!

Voditeljka Anastasija Buđić u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV ugostila je bivšeg dečka Mione Jovanović, Stanislava Krofaka koji je otkrio kakav je Miona imala odnos sa njegovom porodicom.

- Zašto si u nekim svojim izjavama rekao za Ša da je jazavac - pitala je Anastasija.

- Zato što je jazavac, on je baš jazavac. To ponašanje, te priče...Nije on jazavac, on je Šazavac (smeh) - rekao je Krofak.

- S obzirom da je Miona živela kod tebe, kako su se tvoji slagali s njom - pitala je Anastasija.

- Kod mene je brat svaki dan, dolazili su svaki dan, videli su se oni, okej. Ma šta, to je moj izbor. Oni meni puno veruju...Nije ona imala kontakt s njima, shvatio sam da nije ona baš tako sa njima, nije bilo preterano druženja. Ona je okej devojka, ali nije druželjubiva, da se druži i tako to - rekao je Stanislav.

- Ostavili su utisak fine porodice, rekao si da ste se čuli, da li su ti se žalili, koji je njihov stav što je ušla u vezu sa Ša - pitala je voditeljka.

- Njen tata me je pitao da li može da kaže da makne svoje dete od njega, rekao sam mu da rade šta hoće, ali da mene ne spominju, da joj ne daju lažnu nadu - rekao je Krofak.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.