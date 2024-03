Haos!

Juče je u Beogradu održan jedan prestižni događaj koji je okupio poznata imena domaće muzičke scene. Među prisutnima su se našle i poznate pevačice Konstrakta, Teya Dora, Iva Lorens i Sajsi MC, ali je najveću pažnju privukla Sara Jo.

Naime, Sara je za ovu priliku ponela elegantnu, crnu haljinu, međutim, svima je za oko "zapao" turban u obliku rascvetale ljubičaste ruže. Ona je, kao šlag na tortu i aludirajući na sličnosti boje cveta, zapevala "Ramondu", pesmu koja će nas predstavljati ove godine u maju na "Pesmi Evrovizije" u Malmeu, Švedskoj.

Yallllll we thought Ramonda was a flower but it was Sara Jo the entire time pic.twitter.com/oJPBWRbLMn