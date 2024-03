Pokaza svoje pravo lice!

Iako mnogi misle da je blage naravi, pevačica Rada Manojlović otkrila je da ume da bude veoma neprijatna u pojedinim situacijama.

Rada je otkrila da su retke situacije u kojima ona odluči da vodi glavnu reč ali da, kada do toga dođe, ljudi treba da je se plaše.

- Ne izgleda dobro zato što sam je vrlo, vrlo, vrlo neprijatna. Kada ja komandujem znači da su me izveli iz takta i da ništa ne valja, da ništa ne ide kako treba i onda urlam. Ne urlam, nego onako gledam urokljivo nekog ko je pogrešio u tom momentu, da li je klavijaturista, da li neko drugi, šta god se desilo. Nikad ne reagujem dok ne dođe do duvara i dok ne bude nešto loše. Onda kada je loše, tada ja komandujem i to je baš ružno, ali dobro, dešava se - priznala je Rada, pa nastavila:

- Verujem da kada podvikneš jedino tada može da se uradi nešto kako treba, bilo to urokljivo, ili na ne znam koji način, ali mora da se skrene pažnja. Nekada ne možeš milom i ne možeš kad pričaš lepo i polako. Od tih sam koji hiljadu puta govore milom, ali kad mene dovedete do toga da budem onako baš neprijatna, gruba, da hoću da polomim glavu nekome, onda moraju da promene to ponašanje ii da isprave grešku koju ponavljaju – objasnila je Rada.

Autor: A.V.