'RAZVODI, SMRTI, TRAUME...' Maja Nikolić nikad emotivnija: Samohrana sam majka, često zaplačem

Život pop pevačice Maje Nikolić obeležili su brojni usponi, ali i padovi, od kojih su joj najteže pali razvodi.

Kako kaže, mnogi o njoj imaju pogrešno mišljenje ,te ne znaju koliko je ona osetljiva.

Jedino što javnost ne zna od meni jeste da sam ja hipersenzitivna, mnogo sam emotivna. Često zaplačem, jer ne volim nepravdu. Uvek su razvodi jako teški, imam dva sina, samohrana sam majka. To su sve neke male traume, razvodi, selidbe, smrt dragih osoba. Moj deo života i posao su mediji, prosto kada sam na ulici i pred kamerama, moram da budem vesela - kazala je Maja.

Maja ne krije da joj je najteži preiod nakon razvoda bio kada se sa decom iz Amerike vratila u Srbiju gde su njih troje sami nastavili život.

- Bilo je to za mene izazovno jako, deset godina sam živela u Americi. U to vreme su mi Novak i Lazar bili mali. Lazar se rodio tri godine nakon ulaska u brak sa njegovim tatom, moja mama je tada živela sa nama u San Diegu. Novak je tamo završio prvi razred i smatrala sam da prvih sedam, osam godina moram da budem uz njih. Kada sam se razvela onda sam ponovo došla ovde. Svako od nas se venčava da bi to trajalo ceo život, ali kada ne ide treba ostati prijatelj, najbitnije je da deca ne pate - zaključila je ona.

