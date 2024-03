'CELA DONJA VILICA MI JE PUKLA, MESO MI JE BILO NA ZUBIMA!' Vera Matović PRVI PUT progovorila o teškoj saobraćajnoj nezgodi! (VIDEO)

Bila u šoku!

Pevačica Vera Matović prvi put je opisala tešku saobraćajnu nesreću koju je doživela:

- Imala sam udes. Sve mi to tu stoji, sve sam to navukla - rekla je pevačica pokazujući na svoju donju vilicu.

- Donja vilica i sve to mi je puklo. Meso mi je bilo na zubima. Kada sam jezikom dohvatila da vidim da li imam zube videla sam da ih nema i samo sam rekla: O Bože, nemam zuba!

Ipak nedugo zatim se ispostavilo da su svi zubi ipak na broju:

- Kad je doktor došao samo je to uhvatio, taj sloj mesa i skinuo ga rukom. Srećnije me nije bilo kada sam shvatila da su još su ti zubi u mojoj glavi svi. Udarila sam bila u volan. Davno je to bilo. Ovo prvi put vama pričam.

Autor: Pink.rs