Boban Rajović godinama je blizak prijatelj sa Draganom Mirković i njenom porodicom, a sada je prokomentarisao učestale razvode na estradi.

Kako su neretko uzroci neverstva, Boban je objasnio šta misli o tome ko češće vara, žene ili muškarci.

- Kod nas muškaraca je to izrazitije. Svi bi rekli muškarci. Ja to drugačije gledam. U mojoj glavi nije da žena može da prevari, i siguran sam da moja žena mene nikad ne bi prevarila, ali da postoje prevare, postoje sigurno, a ko više vara, to je večito pitanje - rekao je pevač, pa se osvrnuo na razvod njegovih prijatelja.

Ako mi veruješ, sinoć sam razmišljao o tome, šta da odgovorim na to pitanje ako me neko pita. Sa Tonijem i Draganom sam veliki prijatelj, mislim da je najbolje biti po strani, to je škakljiva tema, tu su u pitanju emocije. Toniju sam nedavno čestitao Uskrs, kod Gage sam bio na koncertu. U ovom trenutku mogu da im pošaljem poljubac i podršku i da se ovo završi sa što manje medijske pompe.

S druge strane, prokomentarisao je i situaciju sa Melinom i Harisom Džinovićem, te zauzeo pevačevu stranu.

- Skidam mu kapu za njegovu iskrenost, pokazao je emocije. Ono što sam ja uspeo da propratim, jeste da je on to iskreno ispričao. Ne daj Bože kad bi se to meni desilo, ali skoro sam siguran da mene supruga ne bi prevarila. Meni je to okej što je on iskreno toliko pričao, a vi narode pričajte i razumite kako želite. Ako je iznosio prljav veš, to je bezveze – ispričao je Rajović.

Boban je više od 30 godina u braku sa suprugom Draganom sa kojom ima troje dece, a njihova mladalačka ljubav u početku nije nailazila na odobravanje, međutim, uspeli su da prevaziđu sve prepreke.

Moja žena je povučena, tiha, patrijarhalno vaspitana žena, koja ne želi da se priča o njoj. Meni je to bilo jako simpatično, bilo je to pre 32 godine, ali to je prošlo veoma brzo. Bilo je fascinantno da smo se uzeli, da je to na jedan način zabranjena ljubav, njeni su bili protiv mene, bili smo mladi. Oni su živeli u prizemlju, ja sam stalno dolazio do tog prozora, bacao kamenčiće, baš onako filmski. Došlo je do tog prezasićenja da se vidjamo tako u tajnosti. Ona je došla kod mene, ali nije odlučila da ostane kod mene, nego sam ja njoj rekao da će moji otići i da će pitati njen roditelje. I onda sam se ja pojavio na vratima, onako lep i oni su se istopili i rekli: „Hvala što si došao u našu kuću”, tada su me prihvatili – rekao je Boban između ostalog u jednoj emisiji.

Autor: N. Ž.