Ogolio se!

Dragomir Despić Desingerica za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' progovorio je o tome koliko se njegov život promenio otkako je postao poznat, a priznao je i kolika mu je podrška njegova supruga.

- Ranije za mene ništa nije postojalo osim sporta. Bilo mi je sve ostalo nezamislivo. Muziku sam radio s 13, 14 godina... Promenilo mi je život da ne mogu da idem na mesta na koja sam išao ranije. Nemaš uopšte nikakve prijatnosti. Kad jedeš dođe ti 30 ljudi. Nisam navikao na obaveze, navikao sam da ustanem u 3, 4 popodne, a sad ih imam brda - kaže Desingerica, a onda je progovorio o onima koji imaju zlurade komentare na njegove nastupe.

- Ja kapiram da kad drmaš kavez, ljudi krenu odmah da se pecaju. Mene ne zanima ko šta misli. Ljudi su to prihvatili jer dosta izvođača je okrenulo priču i prihvatilo to. Bitno je samo da li publika sluša i da li se njima sviđa to - poručio je Desingerica i otkrio koliko poštuje svoju suprugu i kolika mu je podrška u karijeri.

- Supruga mi je ogromna podrška. Ponekad je ljubomora bila prisutna. Moj način poslovanja je takav da imam kontakte s publikom i sa tim ženama i devojkama. U principu sam ja u redu, siđem s bine i idem kući. Nismo još skroz prevazišli, ali smo u postupku prevazilaženja - nasmejao se Despić.

Autor: Pink.rs