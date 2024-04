'CEO MOJ SVET SE RASPAO PREKO NOĆI' Kiki Lesendrić otkrio zbog čega nikad nije imao drugo dete!

Već godinama je naš popularni muzičar prisutan na sceni. Mnoge generacije su odrastale uz pesme Kikija Lesendrića i njegovog benda "Piloti". Iako retko priča o privatnom životu, ovaj muzičar je prolazio kroz težak period.

Svoju suprugu je upoznao pre više od tri decenije. Njihova ljubav je od tada nailazila i na lepe i manje lepe trenutke. Opstali su i u srećnom braku funkcionišu sve ovo vreme.

Njegova karijera je išla uzlaznom putanjom, ali je to iziskivalo da se često sele i putuju zbog prirode njegovog posla. Upravo, taj razlog je bio presudan što nisu imali više dece. Ipak, oni su ponosni roditelji sina Đorđa. Danas je on uspešan mladić koji je u inostranstvu završio visoke škole. No, Đorđe je rođen sa manjkom kilograma i pretila mu je ozbiljna bolest.

- Naravno da smo želeli, ali na točkovima sam bio ceo život. Još sam razmišljao šta će da se desi, s obzirom na to da se ceo taj moj svet, koji je bio nekako utanačen devedesetih, raspao preko noći. Onda sam morao da tražim način kako ćemo preživeti, pa smo se selili puno. Posledica toga bila je da nismo imali drugo dete, a i sa Đoletom je bio težak porođaj pa je postojao strah. Kada vidiš neko biće koje ima sto grama i treba da dobije sepsu, stresno je. Na svu sreću, deca su ta koja su jača od života i na našu sreću, pobedio je. Užasno stresan period - ispričao nam je jednom prilikom naš muzičar.

