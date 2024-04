SAMO ZA PINK.RS! Lazar Jeremić Jera otkrio sve o ''šemi'' s Anđelom Šparavalo: ''Čekam je da izađe, da sve nastavimo!'' Evo kako je sve počelo!

Aleksandra Šparavalo, majka Anđele Šparavalo, potvrdila je naša saznanja da njenu ćerku izvesni Lazar čeka da izađe iz "Elite", kako bi nastavili svoje druženje, posle čega je usledila njena objava na Instagramu zahvaljujući kojoj je otkriveno da je reč o poznatom licu - fudbaleru Lazaru Jeremiću Jeri, bivšem učesniku "Zadruge"!

Jeru smo odmah pozvali kako bismo saznali sve o njegovom odnosu s Anđelom Šparavalo.

Pre rijalitija smo se čuli, znam joj kevu i ćaleta, viđao sam se ja s njima. Čuli smo se na Instagramu pre rijalitija, šta, kako oko rijaltija, kako je, šta je unutra, pošto sam ja tamo imao ozbiljne emotivne momente, da sam se pogubio u jednom momentu, pa kad sam izašao napolje tek sam tad bio svoj. Pokušavao sam da joj objasnim da takve stvari ne dozvoljava sebi, ona je, naravno, to sebi dozvolila i upala u to u šta je upala... I sto odsto nije ona to za šta se predstavlja, milijardu odsto - počeo je priču Lazar Jeremić za Pink.rs.

Pitali smo ga da li su bili zajedno uoči njenog ulaska u "Elitu".

Ne, mi smo se samo čuli, pričali, dogovorili smo se da ćemo se videti kada izađe iz rijalitija. Rekao sam joj:"Šta god da uradiš, kako god da se izblamiraš najstrašnije, videćemo se". Znao sam da me neće poslušati ništa, da će sve pasti u vodu čim bude ušla. Ja sam sve ovo predvideo, znao da će biti cirkus ukoliko bude ušla u neku priču, da će to biti ludnica, kao što jeste. Rekao sam joj da zna da ima nekog na kog uvek može da se osloni, jer sam bio tamo i znam sve. Rekao sam joj:"Koliko god da se tamo izblamiraš, ne daj Bože, znaj da sam uvek uz tebe i da te čekam kad izađeš, videćemo se i nastavićemo da se družimo".

Planovi su mu jasni.

Planiram da se vidim s njom, samo ću joj reći:"Da li sam bio u pravu?", to je prvo što ću da je pitam. Da li ćemo se smuvati? Čekam je prvo da pričamo, pa ćemo videti šta, kako - priča Jera, koji o njenoj porodici ima najlepše mišljenje, kao i oni o njemu.

- Nije rijaliti samo u rijalitiju, nego i van rijalitija. Njeni roditelji u jednom momentu prave sliku o sebi totalno drugačiju od onoga što jesu. Mnogi za njih sada misle da tek oni nisu normalni, vidi ovo, vidi ono, a ljudi, druže, ne znaju šta će od sebe, jer su u šoku, ne znaju šta im se dešava, njihova ćerka je ušla u vezu sa ženom, što nije normalno... Neko kaže:"Vidi, ovi njeni roditelji isto ludi", a oni jednostavno ne znaju gde će pre. Te ljude, ko god sad da nazove, nešto ih pita, oni svakom veruju. Pokušavaju da objasne kakva je zapravo njihova ćerka, ali nema Boga da je predstave onakvom kakva jeste, jer je već duboko u sve to ušla. Sve sam ovo predvideo, samo što nisam znao da će da se spanđa sa ženom, to mi na kraj pameti nije bilo. Anđela je stvarno iz jedne normalne porodice, iako sve to deluje sad nenormalnom zbog Anđela tamo unutra radi. A oni... Koliko god pokušali da objasne neke stvari, jednostavno, nemoćni su, ali srediće se to sve po njenom izlasku.

