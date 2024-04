Bivše Uraganke doživotno moraju da ćute! Ukoliko Sanja, Ivana i Ksenija progovore o tajnama, platiće 100.000 evra - Osnivač otkrio sve!

Godinu i po dana nakon što su Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić napustile grupu Hurricane, osnivač ovog trija Zoran Milinković prvi put otkriva zbog čega je grupa prestala da postoji u osnovnom sastavu.

On se na početku razgovora za Scandal prisetio kako je sve počelo.

- Grupa je osnovana 2017.godine. Ideja je bila da pevaju na engleskom za američko tržište, ali sa nekom mešavinom zvuka sa balkanskih prostora. Imali smo čak i neke veze u Americi od bivšeg menadžera Spice Girls do nekih manje poznatih imena u Los Anđelesu gde smo kasnije i snimili par pesama u Universal studiju. Shvatio sam kasnije da za uspeh na tom tržištu, ipak treba biti na licu mesta i imati još i veliku propagandnu mašineriju. Rezultat - povratak na Balkansko tržište. Moram priznati da je za te dve godine grupa stekla ogromno iskustvo i reference koje su kasnije i pomogle u karijeri. Kada gledamo na platformama 30% su stranci iz celog sveta koji prate rad grupe.

Znači da su Sanja, Ksenija i Ivana mesecima bile na Karibima snimale, verovatno i radile?

- Da, imali smo i svoj muzički studio, muzičkog producenta i momka koji nam je pravio bitove i muziku. Tamo smo snimali i sve spotove, nastupale su samo nekoliko meseci za dve godine. Bilo je ok.

Vratili ste se u Srbiju?

- Da, ipak smo se odlučili da snimimo u Srbiji pesmu i tako je počelo. Prva pesma "Favorito", pa sve tako redom hit za hitom.

Kako je bilo raditi sa tri devojke koje nisu imale ništa zajedničko - od temperamenta do vokalnih vrednosti?

- Ovako, od starta sam znao s kim imam posla. Od Ivane koja tek počinje da peva ali je imala sluh, talenat za ples, pesmu, a i veliku želju da uspe do Ksenije koja je bila u nekom drugom filmu - vragolasta, blago rečeno neozbiljna, nezainteresovana, ali je bila mnogo talentovana, potkovana, simpatična, inteligentna.

Sanja je super priča od starta?

- Kada sam u saradnji sa Markom Konom tražio članice za grupu, proverili smo više od 20 devojaka. Probali u studiju i na kraju smo ostali sa dve devojke! Ivana koja je trebalo da bude rezerva i jedna devojka iz Novog Sada. Na kraju kada nismo imali pravo rešenje Marko kaže imam odličnu devojku, sve što nam treba ima, ali problem - retko ko može da radi sa njom jer je konfliktna i nepredvidljiva. Rekoh nije problem, može, ja ću to da sredim. Nisam znao da je imala Hašimoto virus. Sanju smo odmah uzeli, a potom i Ksenija stiže. Devojka iz Novog Sada odustaje i Ivana ulazi na njeno mesto. Trebalo joj je godinu dana da vežba da peva. Tako je počelo. Imale su ugovore na 3 pa još na 2 godine koji se završio pretprošle godine.

Da li su poštovale ugovore?

- Da, poštovale su. Ipak je bilo tu i novčanih kazni, ali i bonusa tako da se to poklapalo. Klauzula koja je bila najvažnija je čuvanje tajnosti u poslovanju grupe, odnosa unutar grupe sve je to bila poslovna tajna koju one moraju čuvati doslovno do kraja života ili je kazna preko 100.000 evra

Kakvih nesuglasica je bilo medu njima, šta to ne znamo?

- Naravno da je bilo nesuglasica na sve strane, a najviše među njima. Najviše zbog ljubomore na primer, zašto je obukla ovo to sam trebala ja, zašto jedna kasni a druge čekaju, pa onda Sanja više peva od ostalih, jednoj nestala šminka pa traži od druge, jedna hoće da se slika sa fanovima druge ne žele i to je nešto što je skroz uobičajeno. Ista ljubomora koje ima i među bliznakinjama a ne u grupi. Pa i među vama novinarima i u drugim profesijama je ista slika. To su one mogle reći, ali je bespotrebno širiti priču i naravno ne smeju. Bilo je na primer i izbacivanja iz auta na Karibima kad su odbile neki zadatak, malo su „prošetale" do kuće. Sve u svemu, jako su pametne da se ništa ozbiljno za svih 5 godina nije desilo.

Ma mora da ima još nešto čim se šuškalo dugo u medijima?

-Treba da ukapirate nešto, a to je sve što su one do sada rekle i ja potvrđujem to je da ništa interesantno od svega što bi trebalo da se zna nema. A i ako ima, naš sveti zakon (ugovor) nas obavezuje (osim mene) da nikada niko ne sme iznositi u javnost bilo šta o internim tajnama naše grupe. To isto važi i za nove članice. Možete ih pitati još hiljadu puta. To je uslov za svaku članicu grupe.

Kako ste podneli razlaz?

- Kada bi se svi rastajali ili raspadali ovako, na ovaj lep način onda novinari ne bi imali šta da pišu. Mi smo jednoglasno svi shvatili da postoji jedna zasićenost u svemu i da je bolje da se na vreme, čak 5 meseci pre isteka već produženog roka isteka prvobitnog ugovora raziđemo. Sanja je prva potencirala dogovor oko razilaženja jer je htela da pravi solo karijeru. Čak je svoju prvu pesmu koju je snimila prvo napravila za grupu. Čak su i demo snimile sve tri pa je posle uzela za sebe. Tada je, priznajem, bilo zategnutih odnosa par sedmica jer je u njenoj glavi već počela karijeru. I ne samo ona i ove dve već su uveliko počele par meseci ranije da se bave sobom. Ali, kao što rekoh, tu nema povratka nazad kao i u braku ili biznisu, bolje miran i lep razlaz i da možemo uvek računati jedni na druge. Uvek su tu da pomognu na bilo koji način novim članicama.

Da li su nove članice u mogućnosti da zamene stare?

- Naravno, već su ih zamenile i to je to. Da li će postići njihovu slavu, to je već druga priča?! Ljudi su navikli da se na primer u sportu tačnije u fudbalu mešaju igrači jer im je istekao ugovor i to oni najbolji. Klub nastavlja pod istim imenom, a da li će imati iste rezultate, to nikada ne može da se predvidi. Takva stvar je i sa grupom Hurricane. Njihovo vreme tek dolazi, ovo je bila samo probna godina. Tačno je da su one u grupi stekle ogromnu popularnost što im sada i te kako pomaže.

Jesu li ti zahvalne?

- Ovako, da nisu bile u grupi ne verujem da bi bile ovako popularne. Vi novinari i dan danas u vašim tekstovima njih predstavljate kao bivše članice grupe Hurricane i to će mislim trajati malo duže. Brend Hurricane postoji i postojaće bilo ko da je u njemu. Samo će komentara i priča biti sve više i više, a to i jeste cilj dobrog brenda.

Kakvi su odnosi sada između vas?

- Iskreno slabo kontaktiramo lično. One su sada u svom nekom filmu, grade i bore se same, više zarađuju to je sigurno, jer su ranije delile zaradu, ali ta slava koju su imale kao grupa nikada neće biti ista jer sada su one samo klupske pevačice, kao skoro sve na estradi. Sada je samo novac važan i to je za mene ok ako je to njihova logika dok se kod mene u produkciji gradi ime i imidž. Postati idol širokim masama je umetnost koja se gradi godinama. Postati popularan u celom svetu, da se tvoje pesme slušaju na svim krajevima sveta, to retko ko u regionu ima kao Hurricane. Jedna od najpoznatijih muzičkih platformi Belie- ve je u Srbiji počela samo sa grupom Hurricane.

Da li je moguća saradnja sa nekom od njih?

- Više u to iskreno ne verujem, a mislim da je šteta.

Da li će nove devojke postići veću slavu od prethodnih?

- I više od toga, uostalom živi bili pa videli.

Autor: N. Ž.