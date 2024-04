Puno joj je srce!

Mlada Pinkova zvezda Magdalena Vračić pojavila se večeras na promociji albuma Slobe Radanovića, a tom prilikom govorila je za Pink.rs o odnosu s porodicom pevača, saradnji, ali i ogromnoj podršci koju je dobila od velikih pevačkih imena - Aleksandre Prijović, Darka Lazića, Andreane Čekić...

- Ja sam se skoro našalila kako ja pevam uvek na Slobinim privatnim proslavama. Tačno sam rekla kad mali Damjan bude punio 18 godina da ću ja pevati. Ja sam čula ovaj album, pesme su fenomenalne, ja još ne mogu da nađem omiljenu - rekla je Magdalena i dodala:

- To su sve ljudi uz čije sam pesme odrastala, mnogo cenim njihov rad. Svi su me oduševili. Aleksandra, Darko, Andreana Čekić, došli su i podržali me i to se ne zaboravlja. Kad vidim kao dete koje je slušalo njihovu muziku ne mogu da iskažem koliko sam oduševljena. To su sve uspešni ljudi i kad te takvi ljudi podrže znaš da si na pravom putu - poručila je pevačica i dodala:

- Krenuli smo sa Lepezom. Imamo još mnogo toga na umu. Polovinom juna bi trebalo nešto da se desi. Dosta stvari stiže i sad mora češće da se snima. Pavle je jedan od mojih omiljenih kolega, čovek koji ima takvu energiju... On je toliko pozitivan, ja ne znam... Kad vidiš njega, vidiš koliko je srećan što se bavi ovim poslom. Nemam ni utisak da večeras radim, jer sam u takvom krugu ljudi.

Autor: Pink.rs