DRAGAN ODREŠIO KESU! Jovana Jeremić oprema LUKS VILU, koju je dobila na poklon! 70.000 evra otišlo samo na tehniku, a još bar 50.000 će otići na OVO!

Široko!

Jovana Jeremić bi uskoro trebalo da se useli u vilu koju je, tvrdi, dobila od "kralja hleba" Dragana Stankovića, a koja će navodno nositi ime po njoj.

- Nekretnina koja će nositi ime "Vila Jovana" bio je poklon koji je oduševio Jovanu i samim tim, Dragan joj je dao slobodu da njihov budući kutak opremi kako ona želi. Iako je ona bila spremna da finansijski učestvuje u opremanju, on joj to nije dozvolio, već je odrešio kesu i rekao joj da je njena briga samo da izabere i naruči. Ona je to shvatila dovoljno ozbiljno i za samo dve nedelje potrošila je 70.000 evra na nameštaj, belu tehniku, kupatilo, električne uređaje i oazu pored bazena - govori izvor.

- U okviru luksuzne nekretnine Jovana pored bazena ima i voćnjak i pogled na reku, čime je dobila inspiraciju da osmisli sopstvenu oazu mira i dvorište iz snova. Osim eksterijera, planira potpunu rekonstrukciju unutrašnjosti vile, nove boje zidova, nove podove, prozore i vrata. Rekonstrukcija nekretnine će koštati dodatnih 50.000 evra, a sudeći po tome šta je sve Jovana zamislila za dvorište, dupliraće taj trošak - objašnjava sagovornik.

Autor: Pink.rs