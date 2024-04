Nastavlja se crni niz incidenata na koncertima! Pevačicu gađali nasred bine, nije im ostala dužna - svi bruje o njenom postupku (VIDEO)

Na muzičkim koncertima u porastu je alarmantan trend. Naime, brojni fanovi bacaju predmete na binu dok izvođači nastupaju, a reperka Niki Minaž poslednja je žrtva.

Tokom subotnjeg koncerta u Detroitu, kojeg je održala u sklopu svoje svetske turneje Pink Friday 2, neko je narukvicom gađao reperku dok je izvodila pesmu Starships. Reperka ju je izbegla jer se sagnula, a onda ju podigla i bacila nazad u publiku.

One of the Detroit Barbz almost got cussed tf out by Nicki for throwing a bracelet on stage.😩 #GagCityDetroit pic.twitter.com/Kv4q6ewEvX