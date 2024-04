Iznela svoje stavove!

Dea Đurđević, poznata voditeljka Pink televizije gostovala je u emisiji ''Magazin In'' kod autorke i voditeljke Sanje Marinković.

Ona je u emisiji govorila na različite teme, a iznela je i svoje stavove na Sanjino pitanje koje su žene srećnije: One koje su do uspeha stigle teško, preko različitih poraza, strpljivo gradeći karijeru ili one koje su shvatile da ljubav nije sve u životu, te da se i na druge načine može nametnuti:

Ja kada sam besna, mislim da su srećnije ove druge! Inače mislim da smo to mi, ili ove prve koje su sve postigle radom i požrtvovanjem. Kada sam besna i ljuta kažem sebi : ''Ma zašto to radiš tako, imaš milion lakših načina...''. Ne treba da razmišljam ni o čemu... da mi jedina prokupacija bude da li ću na vreme stići kod frizera, dodala je Dea.

Autor: Pink.rs